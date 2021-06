ENTREVUE: Half Moon Run lance le nouveau EP «Inwards & Onwards»

ENTREVUE - Nous avons eu le privilège de recevoir Half Moon Run sur le plateau de Salut Bonjour.

Half Moon Run lance le nouveau EP Inwards & Onwards

La formation montréalaise Half Moon Run lance aujourd’hui son 2e microalbum en moins d’un an. Leur nouveau EP de six chansons, intitulé Inwards & Onwards, a été enregistré dans leur studio de pratique, par les trois membres de la formation (Conner Molander, Devon Portielje et Dylan Philipps) entièrement seuls. Leur dernière performance remonte au 12 mars 2020 à Londres et nous avons eu l'immense privilège de les recevoir pour une performance exclusive et une entreve. Le groupe fête cette année ses 10 ans, il a été créé en 2011 dans le quartier Mile-end à Montréal.