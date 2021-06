3 vins qui en offrent beaucoup pour 20 $

À voir aussi : 3 vins de célébrations

1- Un blanc du Portugal septentrional qui possède un charme fou

Douro 2018

Pacto - Carvalho Martins

Douro - Portugal

Code : 14491251

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des filets de poisson, des croquettes de poulet, des linguines aux fruits de mer...

Oh que nous nous sommes régalés avec ce délicatement parfumé et bien enveloppant vin ibérique! On aime son onctuosité, ses courbes élancées ainsi que sa finale fraîche et persistante. Aucun maquillage technologie, juste un fruité net, pur, élégant et fort précis. Les plus patients oseront laisser encore 2 à 3 ans la bouteille à l'horizontal dans la noirceur de leur réserve.

2- Une expressive, engageante et bien juteuse syrah des Côtes du Rhône

Collines Rhodaniennes 2018

Syrah - L'appel des Sereines - François Villard

Rhône - France

Code : 12292670

Prix : 20,45 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des brochettes de boeuf ou des côtelettes d'agneau marinées aux herbes provençales.

C'est fou comment cette syrah rhodanienne nous en offre beaucoup pour sa modeste facture! Coloration aux reflets violacées, nez ouvert et invitant, bouche gourmande et pulpeuse... Miam! Le talentueux vigneron François Villard signe plusieurs autres cuvées dignes de mention qui sont disponibles sur notre marché. Celle que je salue ici pourra être dégusté dès ce week-end ou lors des 3 à 4 années à venir.

3- Un rouge de la Rioja ayant du caractère ainsi qu'une certaine gourmandise

Rioja Reserva 2015

Bordón - Bodegas Francos-Espagñolas

La Rioja - Espagne

Code : 12560620

Prix : 20,10 $

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de smoked meat ou un burger de porc effiloché.

Ce vin espagnol plaira aux consommateurs aimant les vins aux profils goûteux, modernes, bien mûrs et passablement boisés ayant des saveurs affirmées. Comme le produit a déjà 6 ans, il est prêt à boire et ses tannins sont quelque peu fondus. Un assemblage de tempranillo, de grenache ainsi que d'une petite pointe de mazuelo qui a séjourné pendant 18 mois en fût de chêne américain. Consommez la bouteille au courant des 2 à 3 années suivant son achat pour éviter les déceptions.