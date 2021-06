ACTUALITÉS: Une tornade au Québec?

ACTUALITÉS - Y a-t-il bel et bien eu une tornade au Québec le 21 juin 2021? Gilles Brien, météorologue, commente.

Une tornade au Québec?

Une trentaine de critères doivent être évalués afin d'établir s'il y a bel et bien eu une tornade, ou s'il était question d'orages violents. Selon Gilles Brien, météorologue, dans certains secteurs, il n'y a pas de doute: toutes les conditions étaient réunies pour parler d'une tornade au Québec. La situation est inquiétante. Les tornades au Québec sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes.

Des conséquences bouleversantes

Un triste constat au lendemain de ces orages violents. En Mauricie, particulièrement dans le secteur Shawinigan, beaucoup de dégâts. À Mascouche, des dommages importants, oui, mais surtout, un tragique décès. La famille et les voisins sont encore sous le choc.

Plusieurs se comptent chanceux de ne constater que des dommages matériels. Quel est le processus à suivre auprès des assurances lorsqu'une telle situation survient? Sommes-nous couverts? Louis Cyr, courtier en assurance de dommages, nous éclaire.