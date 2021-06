Voici 5 manières de déguster votre café glacé cet été

Que vous soyez sur votre terrasse ou dans votre salon, seul ou accompagné, peu importe le moment de la journée, avec l’arrivée des beaux jours et des températures estivales, il n’y a rien de mieux que de siroter un café glacé aussi goûteux que rafraîchissant.

Pour réaliser rapidement et simplement ce grand classique de l’été dans le confort de votre foyer, Nespresso vous propose des cafés d’une qualité incomparable dont les grains ont été soigneusement sélectionnés pour être savourés sur glace.

Pour réussir votre café glacé à la perfection, il est conseillé de verser votre café chaud sur les glaçons plutôt que de le faire refroidir au frigo, pour éviter qu’il perde de sa saveur d’origine. Ensuite, placez toujours les glaçons en premier, puis coulez le café. Cette technique permet de préserver le plus d’arômes possible!

Maintenant que le succès de votre recette est garanti, voici 5 manières de déguster votre café glacé, grâce aux capsules de Nespresso :

1. Latte Leggero Glacé à l’orange et au safran

Velouté et pétillant, ce café glacé peut être dégusté sans modération!

Vous devez d’abord placer 4 glaçons dans une tasse. Ensuite, ajoutez 10 ml de sirop de safran Monin, une écorce d’orange fraîche et 120 ml de lait. Finalement, versez 80 ml de Créations Barista Leggero Glacé et garnissez le tout d’une écorce d’orange fraîche. Miam!

2. Forte Glacé vanille-amande

Si vous aimez le café qui a du caractère, cette recette aux saveurs classiques riches et chaudes pimentera délicatement votre journée.

Pour la réaliser, placez 8 glaçons dans une tasse et versez-y 20 ml de sirop de vanille Monin ainsi que 70 ml de boisson aux amandes. Remuez et ajoutez 230 ml de Créations Barista Forte Glacé et le tour est joué!

3. Freddo Intenso Tiki éclatant

Les tropiques sont à votre portée grâce à ce café de style épicé aux saveurs explosives!

Mélangez d'abord 40 ml d’espresso Créations Barista Freddo Intenso à un peu de glace, dans un verre ou dans un shaker.

Dans une tasse, placez 4 glaçons, ajoutez 10 ml de sirop Tiki de Monin et pressez le jus d’une tranche de lime fraîche. Tapez quelques feuilles de basilic dans votre main et ajoutez-les au mélange. Versez 90 ml de soda à la bière de gingembre ou de soda au citron et faites couler le café froid par-dessus.

Finalement, garnissez avec des tranches de gingembre frais, du zeste de lime et une feuille de basilic, puis dégustez!

4. Limonade Provençale Freddo Delicato

Rendez-vous en France grâce à cette limonade aux fleurs et aux agrumes!

Préparez 40 ml d'espresso de Créations Barista Freddo Delicato sur 1 cuillère à café de lavande fraîche ou séchée et laissez infuser pendant 2 minutes avant de le filtrer avec un coquetelier, puis bien mélanger avec de la glace.

Placez 4 glaçons et une rondelle de citron dans un verre. Versez 15 ml de sirop de vanille Monin, 10 ml de jus de citron frais et 100 ml d'eau gazeuse, puis remuez doucement.

Versez le café froid par-dessus et garnissez d’un brin de lavande fraîche. Avouez que vous en avez déjà l’eau à la bouche!

5. Café Mieleux

Dans un shaker rempli de glace, mélangez 70 ml de lait d'avoine et 20 ml de sirop de miel (2 parts miel + 1 part eau).



Dans une tasse remplie de glace, versez la capsule Leggero glacé et ajoutez le mélange de lait d'avoine et de miel.



Ajoutez un filet de miel au goût et saupoudrez la muscade.



Pour plus de recettes et d’astuces, ou encore, pour vous informer sur les différents produits de la gamme Nespresso, rendez-vous à www.nespresso.ca. Bon été!