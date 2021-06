À voir aussi : 5 fromages d'ici pour un plateau parfait



DE BONNES BOUTEILLES EN HARMONIE AVEC LES DÉLICIEUX FROMAGES D’ICI

1 - Pour accompagner le Victor et Berthold de Joliette dans Lanaudière!

Vin Blanc 2020

Coquillages - Côte de Champlain

Montérégie - Québec - Canada

Code : 14575286

Prix : 15,10 $

Disponibilités : 36 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,3 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

Un fromage à pâte semi-ferme comme le Victor et Berthold appelle un vin blanc avec de la vigueur, du tonus, du mordant et une certaine tension. Cette cuvée baptisée Coquillages est faite de vidal, de seyval ainsi que d’une petite pointe de frontenac blanc. On aime son profil quelque peu exotique, mais aussi son côté floral, citronné et un brin iodé. C’est loin d’être un « grand cru », mais, encore plus loin, d’être un vulgaire et maigrichon pinard. Buvez la bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir pour bien en profiter.

2 - Pour le Pied-de-vent des Îles-de-la-Madeleine!

Côtes de Provence 2020

Mirabeau

Provence - France

Code : 13206121

Prix : 20,55 $

Disponibilités : 285 bouteilles en ligne et 295 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

Le délicieux et très connu Pied-de-vent des Îles-de-la-Madeleine est un fromage à croûte mixte qui offre une généreuse et onctueuse texture. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons besoin d’un vin avec une texture enveloppante, des courbes élancées ainsi qu’un certain gras en bouche. Allons faire un tour en Provence avec cet imprégnant et très réussi rosé. Vous serez charmé par ses délicates notes de bouquet de rose, d’eau de Cologne et de fraises broyées. Pour maximiser la symbiose, ajouter quelques canneberges séchées dans votre assiette de fromage. Je vous conseille de consommer ce vin lors des 2 années suivant son achat.

3 - Pour le 14 Arpents de St-Gédéon au Lac-Saint-Jean!

Vin Orange 2019

La Causa - Miguel Torres

Vallée de Itata - Chili

Code : 14686963

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

Cet onctueux fromage à pâte molle ayant une croûte orangée est fait tout près du magnifique Lac-Saint-Jean. Nous avons définitivement besoin d’un vin avec de l’élan, un bon volume gustatif, mais également de généreux parfums. Ce vin orange sud-américain possède tout ça et il fera un mariage tout à fait réussi avec un des meilleurs fromages québécois, le 14 Arpents. Ajoutez des abricots séchés et quelques noix dans l’assiette pour rendre l’accord encore plus divin. Ce vin de macération chilien offrira le meilleur de lui-même au courant des 3 années à venir.