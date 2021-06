11 meilleures activités à faire à Carleton-sur-Mer [Gaspésie]

Votre prochain voyage en Gaspésie vous mènera-t-il jusqu’à la Baie-des-Chaleurs? Si c’est le cas, on espère que la belle région de Carlerton-sur-Mer est à votre itinéraire.

Cette petite ville offre une foule d’adresses gourmandes, de surprenantes options de prêt-à-camper, de nombreux sentiers de rando et de vélo et un joli bord de mer où on resterait bien flâner tout l’été.

11 MEILLEURES ACTIVITÉS À FAIRE À CARLETON-SUR-MER

Partir en voilier dans la baie des Chaleurs.

Découvrir la Baie-des-Chaleurs, c’est bien, mais la découvrir à la voile, c’est encore mieux! Affiliées à ÉcoVoile , les Excursions TaxSea proposent des sorties guidées de 2h à bord de voiliers multicoques, à différents moments de la journée. Choisirez-vous le coucher du soleil ou le vent d’est d’après-midi? En tout cas, avec un peu de chance, vous pourriez voir des baleines!

Prendre un verre à la microbrasserie Le Naufrageur.

À ne pas manquer, cette microbrasserie gaspésienne propose (entre autres) une vingtaine de bières en fût et des plats à l’ardoise qui changent d’une semaine à l’autre. Annexés au pub se trouvent un micromarché et la boulangerie et pâtisserie La Mie Véritable.

Participer au festival BleuBleu.

BleuBleu, c’est un festival de musique qui se déroule chaque été, à la fin juin. La programmation comprend des spectacles dans des lieux originaux, comme la Cabane-à-Eudore ou la chapelle du Mont- Saint-Joseph, et des activités festives, comme des soupers de morue et des pique-nique dans la montagne. Cette année, il a lieu du 24 au 27 juin. Unique!

Randonner sur le mont Saint-Joseph.

Le mont Saint-Joseph domine la ville du haut de ses 555 m. On y trouve 20 km de sentiers de vélo de montagne et 35 km de sentiers de randonnée pédestre agrémentés de chutes et de ruisseaux. Au sommet de la montagne vous découvrirez aussi une chapelle historique et un belvédère.

Passer la nuit dans un dôme avec vue.

Le parc national du Mont-Saint-Joseph offre, depuis août 2020, cinq dômes de glamping vitrés et douillets perchés dans la montagne à 550 m de haut. Impossible d’avoir une meilleure vue sur Carleton-sur-Mer et son barachois (lagune)!

Passer la nuit dans une yourte sur l’eau.

Il n’y a pas que les hébergements à flanc de montagne, à Carleton-sur-Mer, il y aussi ceux à fleur d’eau. Aux 4 Vents proposent deux yourtes flottantes de type prêt-à-camper, avec vue paisible sur le village. Il y a en a une idéale pour les familles et une pour les couples. On s’y rend en canot.

Déguster un café à la Brûlerie du Quai.

Amateurs de café de qualité, faites un arrêt chez ce torréfacteur situé à deux pas du quai de Carleton-sur-Mer, et dégustez votre tasse sur la jolie terrasse. Prenez aussi le temps de découvrir les chocolats artisanaux locaux de Chaleur B Chocolat, à même la brûlerie.

Observer des fossiles uniques au monde au parc national Miguasha.

À 12 minutes de Carleton-sur-Mer, ce parc méconnu de la Sépaq cache une falaise unique où vous pourrez observer des fossiles de poissons et plantes vieux d’environ 380 millions d’années. Cette falaise fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui la décrit comme «la meilleure illustration de la période du dévonien ou “âge des poissons”.» Rien de moins.

Profiter du coucher de soleil au phare de Carleton-sur-Mer.

Un petit phare rouge et blanc particulièrement photogénique se trouve à la pointe Tracadigash, près des plages et du camping au bord de l’eau de Carleton-sur-Mer. Il est à son meilleur au coucher du soleil.

Flâner à la plage.

L’eau est chaude, à Carleton-sur-Mer! Pour en profiter, vous pouvez essayer la plage municipale ou encore celle du parc des Horizons ou celle du Camping.

S’offrir une séance de thalasso.

Avez-vous déjà essayé la thalassothérapie? Chez Aquamer, vous pourriez faire la découverte de ces soins basés sur l’eau de mer, les algues et l’air marin. Le spa offre des soins à la carte ainsi que différents forfaits de un à plusieurs jours.

