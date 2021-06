Faire son lit le matin rend plus heureux, selon une étude

Votre mère vous a probablement répété à maintes reprises de faire votre lit lorsque vous habitiez sous son toit! Voici quelques faits qui devraient vous convaincre qu’elle n’avait pas tort, peu importe à quel point ce petit geste peut parfois être facile à oublier.

Selon une étude réalisée auprès de 68 000 personnes par Hunch.com, 59% des gens ne font pas leur lit, 27% prennent bien soin de tirer les draps avant d’entamer leur journée et 12% ont la chance d’avoir une personne qui le fait pour eux. Sur le pourcentage des participants qui font leur lit, 71% d’entre eux affirment être heureux, tandis que 62% des gens qui ne le font pas confient être malheureux.

Le Psychology Today rapporte que les gens qui font leur lit le matin ont tendance à plus aimer leur travail, s’entraînent plus régulièrement et ont plus de facilité à trouver le sommeil. À l’opposé, les personnes qui laissent leur lit en bataille n’apprécient pas autant leur emploi, sont généralement moins actifs et plus souvent fatigués.

Charles Duhigg, auteur du livre The Power of Habit et détenteur d’un prix Pulitzer, affirme que faire son lit augmente la productivité et renforce les habiletés à respecter un budget.

7 raisons de vous convaincre de faire votre lit

1. Une tâche facile à réaliser

Soyons honnête, le plus difficile est de sortir du lit et non de le faire. Durant les deux minutes consacrées à cette tâche, vous pouvez commencer à organiser votre journée dans votre tête et revoir votre liste de choses à accomplir durant la journée.

2. Le sentiment d’accomplissement

L’amiral William McRaven a vanté les mérites de faire son lit le matin aux étudiants de l’Université d’Austin au Texas, lors de son discours de graduation. Il a affirmé que d’accomplir cette petite tâche procure un sentiment d’accomplissement immédiat, ce qui a un impact tout au long de la journée. Ce simple geste, qui aura engendré la réalisation de plusieurs autres, démontre aussi que les petites choses comptent dans la vie.

3. La chambre semble moins encombrée

Comme la chambre à coucher est un sanctuaire propice à la détente, il est préférable de garder cet espace le plus à l’ordre possible. Faire son lit contribue à cette idée et les pièces dégagées et rangées aident à réduire le stress, affirme Marie Kondo, auteure du livre «The Life-Changing Magic of Tidying Up».

4. L’état du lit représente l’état d’esprit

Selon Gretchen Rubin, auteure des livres à succès «Better Than Before» et «Happier at Home», un lit bien fait affecte positivement l’esprit. «Le lit est un symbole de soi. Lorsqu’il est fait, votre esprit se sent organisé», confie-t-elle au site de divertissement Elite Daily.

5. Une bonne préparation pour les autres tâches ingrates

Débuter sa journée en accomplissant une tâche qui peut être considérée comme une corvée prépare l’esprit pour la journée et aide à créer une habitude. Ces «tâches ingrates» peuvent se traduire en petites situations comme aller jusqu’au bout d’un projet ennuyeux au travail ou avoir une conversation désagréable avec un ami.

7. Une bonne habitude en engendre d’autres

Dans son livre à succès, Duhigg explique que faire son lit est une habitude clé à posséder, au même titre que de préparer sa propre nourriture ou aller à la gym, par exemple. Ces petits changements positifs dans le quotidien vont en générer plusieurs autres.

Il faut 66 jours pour qu’une tâche devienne une habitude. Allez-vous faire votre lit demain matin ?