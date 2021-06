3 bonnes habitudes à adopter pour profiter au maximum de vos activités en plein air

Chaque amateur de plein air possède ses habitudes et ses rituels lorsque vient le temps de s’évader en nature. Afin d’apprécier pleinement chaque expérience et de conserver des souvenirs impérissables, il est important d’être bien équipé!

Pour vos activités en plein air cet été, tournez-vous vers l’expertise d’Atmospheremd, une entreprise qui partage avec vous vos plus beaux souvenirs de randonnées, de camping, d’aventures nautiques et d’ascension de montagnes.

Question d’avoir tout ce qu’il vous faut avant votre départ, voici quelques suggestions de bonnes habitudes à prendre lors de la planification d’une activité en plein air – parce qu’il n’y a rien de pire que d’avoir les pieds mouillés en mangeant ses S’mores! – ainsi que des idées de nouveaux rituels à adopter.

1. L’hydratation avant tout

PNW Production // Pexels

À la conquête d’une nouvelle montagne ou de sentiers inconnus? Mettez toutes les chances de votre côté et maintenez un bon niveau d’énergie en apportant plusieurs boissons froides pour vous hydrater avant, pendant et après votre excursion.

Ainsi équipé, vous éviterez d’être pris au dépourvu si jamais le trajet est plus long que vous ne l’aviez prévu au départ, si votre compagnon a oublié sa gourde ou si le temps est plus chaud qu’annoncé.

Pour vous assurer de conserver vos boissons– ainsi que quelques collations santé – bien au frais tout au long de votre escapade, vous pourriez par exemple utiliser un gobelet isolé de qualité, un contenant isolé pour nourriture (Hydro Flask), ou encore une glacière portative. Des accessoires durables qui font toute la différence!

2. Du camping bien équipé

Uriel Mont // Pexels

En camping, quoi de mieux que de renouer avec les plaisirs d’enfance les plus simples comme une partie de cache-cache dans le noir ou bien une chasse au trésor dans la forêt? Assurez-vous que votre lampe frontale est bien en place et préparez-vous à vivre une soirée mémorable!

Après avoir nagé, pagayé, joué et marché toute la journée, vous serez comblé de bonheur, certes, mais aussi éreinté.

Pour un repos bien mérité, pensez donc à vous munir d’équipement spécialement conçu pour maximiser votre bien-être, comme une chaise pliante ou un lit de camp facile à assembler. Gageons que vous vous féliciterez d’avoir prévu le coup le moment venu!

3. Des vêtements adaptés

Peu importe votre activité de prédilection – randonnée, camping, course, kayak, canot, vélo, planche à pagaie, etc. –, rappelez-vous que votre taux de plaisir est proportionnellement lié à votre niveau de confort.

Il est donc primordial de vous vêtir et de vous chausser adéquatement en fonction de la température et des différents éléments auxquels vous pourriez faire face, sans quoi vous ne profiterez pas pleinement du moment présent.

En plus d’afficher un look des plus tendance, les chandails signés Columbia pour homme et pour femme, dotés de la technologie Omnishade, sont conçus expressément pour vous protéger des rayons UV grâce à leur protection solaire FPS 50 intégrée, en plus d’aider à faire évacuer la transpiration et l’humidité.

Ils sont donc tout indiqués pour passer une agréable journée sur l’eau et sous le soleil!

Partager le plaisir de jouer dehors!

À l’occasion de son 20e anniversaire, Atmospheremd souhaite célébrer avec les amateurs de plein air, de camping et d’aventures – initiés comme débutants – le plaisir de jouer dehors.

Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2021, restez à l’affût pour participer à une série de concours qui se dérouleront sur les comptes Facebook et Instagram d’Atmospheremd.

En tant que passionné d’aventures, partagez vos propres habitudes et rituels de plein air aux quatre coins du Québec via le rallye photo pour toute la famille en mentionnant le mot-clic #Rituels20ansAtmo, en plus de suivre Atmospheremd sur leurs différentes plateformes.

Inspirez la communauté plein air et courez la chance de voir vos commentaires/photos être repartagés sur leurs plateformes au courant de l’été.

Pour plus d’information quant aux produits offerts, ou encore pour faire le plein de trucs et astuces, rendez-vous sur le site Internet d’Atmospheremd.