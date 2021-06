ENTREVUE: Monic Néron et Émilie Perreault pour le film La parfaite victime

ENTREVUE - Monic Néron et Émilie Perreault nous parlent du film La parfaite victime, en salles dès le 30 juin.

La parfaite victime, documentaire très attendu coréalisé par Monic Néron et Émilie Perreault et produit par Denise Robert, met en lumière les défaillances du système judiciaire en marge du mouvement #MoiAussi. Monic et Émilie on mené une enquête cinématographique dans l’espoir d’un véritable examen de conscience collectif. Elles s’interrogent sur l’incapacité du système à se remettre en question. «Le système est ainsi fait», leur a-t-on répété au fil de leurs discussions.

Avec ce film, elles veulent que les acteurs et actrices du système judiciaire fassent un examen de conscience, car elles sont convaincues qu’avec un peu de volonté, on peut changer les choses.