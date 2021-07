15 idées pour verdir la cour

1. Cocon nature

Sur cette terrasse installée sous une pergola, on a misé sur le regroupement de plantes pour suggérer un jardin luxuriant. Une affiche posée sur le revêtement de bois ainsi que les motifs des coussins reprennent le thème végétal. Jolies idées à retenir: les grands paniers en osier en guise de cache-pots et les rondins montés sur des roulettes en métal que l’on utilise comme tabourets ou tables d’appoint, au gré de nos besoins.

2. Cloison fraîcheur

Le mur végétal rend cette terrasse urbaine intime en bloquant totalement la vue sur les voisins. L’effet spectaculaire de ce tableau vivant et naturel est renforcé par la présence de quelques végétaux assortis, posés aux angles de la cour. Pour ceux qui n’auraient pas le pouce vert: on trouve sur le marché des murs végétaux artificiels très réalistes.

3. Accroche-pots

Pour réaliser un mur vert à prix doux, on utilise un simple grillage en métal sur lequel on fixe des pots de plantes grimpantes. On guide les tiges sur le grillage, au fil de leur croissance, en les accrochant avec de petites attaches de jardinier. Il suffra de quelques semaines avant que la cloison soit complètement recouverte de feuillage. Un effet wow assuré!

4. Jardin citadin

Le fond de la cour est souvent négligé, alors qu’il s’agit d’un espace qu’on gagne à exploiter, notamment pour y cultiver des annuelles et des vivaces et y multiplier les plantes en pots. Toutes ces verdures font presque oublier la présence de la clôture et de la ruelle derrière, formant un paysage vivant, décoratif et parfumé.

5. Charmantes grimpantes

Sur une clôture ou un mur aveugle, les plantes grimpantes apportent de la douceur et contribuent à lutter contre les îlots de chaleur. Pour un résultat spectaculaire, on choisit des végétaux adaptés aux conditions d’ensoleillement et au type de surface où ils pourront s’agripper pour croître en hauteur et en largeur.

Au besoin, on peut les guider à l’aide d’un treillis discret ou d’un filet de jardin. Quelques bons choix de grimpantes: clématites, gloires du matin, capucines, chèvrefeuille grimpant et lierre de Boston.

6. Double fonction

On aménage couramment des platebandes le long des clôtures. Il est aussi très intéressant d’intégrer des jardinières à même la structure pour en faire un élément vedette. Il faut seulement s’assurer que le drainage est adéquat et, si la paroi est faite de bois, voir à le protéger afin d’éviter qu’il se dégrade prématurément à cause de l’humidité.

7. Macramé en vedette

Agrémenter une clôture de belles jardinières en macramé? Oui! C’est facile à réaliser et l’effet est très original. Il suffit de les suspendre à des crochets ou à une patère en variant les hauteurs. Conseil: si l’endroit est exposé aux vents, il vaut mieux fixer solidement le bas des pots à la cloison en utilisant du ruban autoagrippant conçu pour un usage extérieur.

8. Rideau de verdure

Pour un look à la fois délicat et luxuriant, on a rassemblé des jardinières d’annuelles retombantes qui cascadent des boîtes à fleurs jusqu’à les dissimuler presque complètement au regard. Les plantes à privilégier pour un effet aussi dense et généreux: la lysimaque rampante, le lierre anglais, le lamier jaune et la patate douce ornementale.

9. Aux oiseaux

Les nichoirs et les jardins verticaux colorés attirent tous les regards. Ce type d’aménagement ne demande pas beaucoup d’investissement: on peut trouver des cabanes à oiseaux à petit prix en bois nu, puis les peindre aux nuances de notre choix. En ce qui concerne les jardins verticaux, il est judicieux de choisir des végétaux que l’on pourra rentrer dans la maison l’automne venu.

10. Minipotager

Métamorphoser un petit balcon en potager? Voilà qui permet d’avoir sous la main des fines herbes fraîches et des tomates biologiques tout au long de la saison estivale. Avant de se lancer, on s’assure que l’ensoleillement est suffisant et on pense à la meilleure manière de maximiser la place dont on dispose. Un bon choix: les jardinières en escalier, qui exploitent l’espace en hauteur tout en donnant du style à l’installation.

11. Point d'eau zen

Un point d’eau, même de petite taille, ajoute une touche de fraîcheur à l’aménagement paysager tout en invitant à la méditation. Les espaces ombragés ou ensoleillés conviennent à son intégration. Pour ce faire, on utilise un bac en fer-blanc ou en céramique, dans lequel on cultive des plantes aquatiques comme de la salade d’eau ou de la jacinthe d’eau. Quelques cailloux accentueront l’aspect naturel du jardin.

12. Îlot végétal

De nombreuses personnes renoncent au jardinage en raison de maux de dos, car il est exigeant de travailler accroupi. Pourquoi se priver de cet agréable passe-temps s’il est possible de s’y adonner en tout confort en installant un potager surélevé? On peut opter notamment pour une construction en bois traité ou en palettes de bois récupérées ou bien pour des bacs en résine prêts à l’emploi vendus dans les grandes surfaces et les quincailleries. Les options ne manquent pas!

13. Tableau campagnard

Une échelle de bois ancienne, une plante ornementale au port retombant comme le pothos (lierre du diable), une guirlande de lumières négligemment suspendue: voilà une vignette déco dont pourraient se réclamer des stylistes! Dans la cour ou sur la terrasse, une mise en scène de ce type convient aux espaces qui n’ont pas d’usage fonctionnel. Au fil de l’été, on s’amuse à renouveler la composition en intégrant d’autres éléments (lanternes, fouta, outils de jardinage, etc.).

14. Geste écolo

La récupération de l’eau de pluie pour arroser le jardin séduit de plus en plus de gens soucieux de l’environnement. Cuve en terre cuite, bac moderne en inox ou en grès: on choisit un récipient et un déversoir qui s’harmonisent avec le style de notre jardin. Un baril qui rappelle un fût de whisky convient bien à un environnement champêtre.

15. Expo en plein air

On a créé ici un point focal simple, mais remarquable. La collection de plantes de petit format est disposée dans une parfaite symétrie sur des étagères en bois fixées au mur extérieur. On a choisi une belle variété de végétaux, dont de simples boutures en début de croissance. Ce qui fait le charme de cet arrangement? Les pots de terre cuite tranchent sur l’arrière-plan de briques noires et font ressortir la richesse des différents feuillages.