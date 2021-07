À voir aussi : De bonnes bouteilles en harmonie avec les délicieux fromages d'ici

DE BONNES CUVÉES POUR LES PETITS PLAISIRS DE L’ÉTÉ!

1 - Un blanc pour l’apéro en bordure de la piscine ou pour le 5 à 7 sur la terrasse!

Pays d’Oc 2020

Viognier - Les Salices - François Lurton

Languedoc - France

Code : 10265061

Prix : 15,20 $

Disponibilités : 50 bouteilles en ligne et 165 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

Une salade de légumes croquants, une assiette de sushis...

Sans avoir des airs de « grand cru », ce joli et bien réussi viognier possède un charme immédiat! C’est frais, un brin exotique, simple, efficace, aguicheur et bien peu de gens le tasseront du revers de la main en dégustation. N’oubliez pas la bouteille plus de 12 ou 18 mois dans votre réserve pour pleinement en profiter.

2 - Un cru pour étirer la fin de soirée sur le bord du feu de camp au chalet ou en camping!

Chiroubles 2018

Indigène - Château de Javernand

Beaujolais - France

Code : 14128451

Prix : 23,55 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

Planche de grignotines à partager. Charcuteries, fromages, olives et poivrons marinés...

C’est en plein mon genre de cuvée que cette quille du Beaujolais! La « chair » et la « soif » se sont donné rendez-vous sous le même bouchon! Ce profil primaire, gouleyant, juteux, friand et débordant de fruit, j’adore ça et j’espère que vous vous régalerez également en lui rendant honneur! Un produit qui pourra aisément tenir encore 5, voir 6 ans, dans la noirceur, la fraîcheur et la tranquillité de votre cachette secrète.

3 - Un rouge pour vos pièces de viandes marinées et grillées sur le barbecue!

Cabernet Sauvignon 2019

Saurus - Familia Schroeder

Patagonie - Argentine

Code : 13657415

Prix : 20,95 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

Un tomahawk de bœuf, une bavette de bison, des brochettes d’agneau...

Ce cabernet sud-américain de bonne mouture aura toute se place autour du BBQ avec les copains qui en rigolent un bon coup! Il a la densité, la matière tannique, la structure et la profondeur nécessaires pour effectuer de très agréables harmonisations avec des viandes grillées. Un rouge aussi expressif qu’engageant qui offrira le meilleur de lui-même au courant des 3 à 4 prochaines années.