MIEUX-ÊTRE - On sait que la marche est un des meilleurs exercices à pratiquer pour sa santé physique et mentale. Une étude sur la santé du cœur de la Harvard School of Public Health a trouvé que de marcher 30 minutes chaque jour réduit le risque d’AVC d’au moins 20%. Geneviève Guérard nous parle des différents types de marche. Elle nous partage aussi les plus beaux endroits du Québec où la pratiquer.

RANDONNÉES: Les plus beaux sentiers du Québec

On semble entendre partout qu'il faut viser une moyenne de 10 000 pas par jour. Pourquoi? Parce que ça correspond à environ 30 minutes d'activités soutenues par jour, ce qui correspond aux 150 minutes recommandées par semaine par Santé Canada.

Mais marcher n'est pas seulement bon pour le corps! En effet, marcher est aussi un excellent exercice pour le cerveau! En 2014, une expérience menée à l’Université de Stanford a confirmé la relation de cause à effet entre la marche et la capacité de raisonnement et de créativité. Quand le corps est en mouvement, les idées le sont aussi. Souvent, à notre insu, pendant qu’on admire la nature, on règle des problèmes ou on libère notre créativité.

Différentes façons de marcher *Source: Rando Québec

Il y a toutes sortes de façons d’aborder la randonnée. Ça peut être en solitaire ou en groupe, intense physiquement ou plus contemplatif. En plus, il y a au Québec une offre immense de sentiers de randonnées à parcourir alors, c'est parti!

Les types de marches en plein air:

La promenade. Chacun va à son rythme en admirant l’environnement.

Chacun va à son rythme en admirant l’environnement. La randonnée pédestre. Elle se pratique en nature, dans des sentiers, et ne dépasse pas une journée.

Elle se pratique en nature, dans des sentiers, et ne dépasse pas une journée. La randonnée en montagne. Semblable à la randonnée pédestre, mais en terrain montagneux. Elle demande d’être en bonne forme physique, compte tenu des pentes raides et des dénivelés importants. Les bottes de montagne sont de mise.

Semblable à la randonnée pédestre, mais en terrain montagneux. Elle demande d’être en bonne forme physique, compte tenu des pentes raides et des dénivelés importants. Les bottes de montagne sont de mise. La longue randonnée. Elle s’étend sur plus d’une journée, avec une ou plusieurs nuit(s) en camping ou en refuge. On transporte avec soi un sac à dos contenant tout le nécessaire.

Elle s’étend sur plus d’une journée, avec une ou plusieurs nuit(s) en camping ou en refuge. On transporte avec soi un sac à dos contenant tout le nécessaire. Le trekking. Une randonnée pédestre en région montagneuse, parfois éloignée, accessible plus difficilement. Elle dure plusieurs jours en nous emmène en haute altitude (plus de 2 000 mètres).

Les 5 sentiers du Québec offrant les plus belles vues *Source: Sépaq

Le site de la Sépaq propose plus de 200 sentiers de randonnée pédestre. Pour y accéder, il faut réserver son droit de passage sur le site de la SEPAQ en achetant soit une carte annuelle si vous voulez faire plus de 4 sorties en randonnées soit une carte pour la journée à 9$ pour les adultes et gratuit pour les 17 ans et moins.

1. PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS

Le parc national des Grands-Jardins est situé dans la région touristique de Charlevoix. Vous y accédez par le village de Saint-Urbain ou par La Baie, via la route 381.

Un lieu de rendez-vous très populaire des randonneurs. La grande majorité des sentiers de niveau facile et intermédiaire vous offrent des points de vue à couper le souffle. Notamment à l'incontournable sentier Mont-du-Lac-des-Cygnes.

2. PARC NATIONAL DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE

Le sentier de l’Acropole des Draveurs est un sentier d’exception. Son dénivelé de 800 mètres sur une distance de 5 km en fait un défi physique qui sera récompensé par une vue panoramique à couper le souffle.

3. PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE

La réputation des sentiers de randonnée pédestre du parc national de la Gaspésie n'est plus à faire. Les amateurs d’air pur ont tout le loisir d’explorer ce territoire à la conquête des très célèbres monts Albert, Jacques-Cartier, Richardson, et autres montagnes. Pour randonneurs expérimentés.

4. PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER

Son sentier Le Scotora était autrefois emprunté par les Jésuites et les Amérindiens en direction du lac Saint-Jean. Aujourd'hui, il on y trouve des adeptes de plein air n'ayant pas peur des distances.

5. PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

Le sentier aménagé des Escarpements, dans le secteur de Franceville, est pour tous les types de randonneurs!

Les 6 plus beaux sentiers GRATUITS au Québec *Source: VIFA magazine en partenariat avec le gouvernement du Québec

1. Le Massif de Charlevoix

Ce centre de ski comprend une douzaine de kilomètres de sentiers pédestres à travers la forêt. Des belvédères permettent d’admirer le panorama majestueux.

2. Le Mont Rigaud en Montérégie

207 mètres d’altitude et 27 kilomètres de sentiers. Il est possible d'y faire de la randonnée pédestre, de la course à pied ou même de l’équitation.

3. Le Géoparc Mondial UNESCO de Percé

Une quinzaine de kilomètres de sentiers pédestres dans un cadre enchanteur. Il permet des points de vue magnifiques sur le Rocher Percé à partir du Mont Sainte-Anne. Il comprend églament une plate-forme vitrée suspendue à 200 mètres d’altitude (vérifiez l’accessibilité avant votre visite).

4. Le parc des rapides à Montréal

Tout près des rapides de Lachine. C'est un îlot de tranquillité tout près de la ville permettant d'observer les oiseaux migrateurs.

5. La montagne à coton dans le bas St-Laurent

À Saint-Pascal, dans la région de Kamouraska. Un sentier d’un kilomètre plutôt abrupt au sommet situé à 150 mètres d’altitude. Des belvédères offrent de très beaux points de vue.

6. Sentier de la roche du millénaire - Abitibi

À proximité du sentier, une tour d’observation de 20 mètres de haut permet de voir les lacs et la forêt des environs.

Vous êtes maintenant prêts à aller explorer le Québec à travers ses plus belles randonnées pédestres! À faire, cet été, mais aussi tout au long de l’année!