TABOULÉ DE MAÏS ET POULET GRILLÉ, FETA ET LIME

Portions : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes environ

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de semoule de blé

250 ml (1 tasse) d’eau

60 ml (4 c. à table) de beurre

5 épis de maïs, égrainés

250 ml (1 tasse) de céleri, en brunoise

75 ml (5 c. à table) de feuilles de menthe fraîche, ciselées

75 ml (5 c. à table) de feuilles de coriandre fraîche, ciselées

250 ml (1 tasse) de feta, émietté

Sel et poivre au goût

Vinaigrette

1 tomate, râpée

60 ml (4 c. à table) d’huile d’olive

1 citron, le jus

1 lime, le jus

Sel et poivre au goût

Poulet

2 poitrines de poulet du Québec

2 pincées du mélange d’herbes de Provence

30 ml (2 c. à table) d’huile de canola

Sel et poivre au goût

Préparation

Porter à ébullition la tasse d’eau, puis la verser sur la semoule de blé.

Ajouter 15 ml (1 c. à table) de beurre et un peu de sel, couvrir et laisser gonfler la semoule, 5 minutes.

À l’aide d’une fourchette, égrainer la semoule pour casser les graines amalgamées. Laisser refroidir.

Préchauffez le four, la grille au centre à 220 °C (425 °F).

Entre-temps, assaisonner les poitrines de poulet de sel, de poivre et d’herbes de Provence.

Dans une poêle chaude, faire saisir les poitrines de poulet dans un peu de gras, 2 minutes du côté peau.

Sur une plaque allant au four, déposer les poitrines de poulet et laisser cuire au four, 12 minutes ou le temps que la viande soit cuite au cœur (74 °C).

Laisser refroidir et trancher les poitrines.

Dans la même poêle chaude, faire revenir les grains de maïs dans le reste de beurre, 5 minutes, à feu vif. Assaisonner et laisser refroidir.

Dans un bol, mélanger la tomate râpée, l’huile d’olive, le jus de citron et de lime, du sel et du poivre.

Ajouter le maïs, le céleri, la semoule de blé, la menthe, la coriandre et mélanger.

Vérifier l’assaisonnement.

Ajouter la feta et servir avec les tranches de poulet.