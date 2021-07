ENTREVUE: les projets de Richardson Zéphir

ENTREVUE - Pour plusieurs, Richardson Zéphir est un petit nouveau dans le monde en humour. Pourtant, il fait de l’impro depuis l’âge de 12 ans et de l’humour depuis 2009! Avec son nouveau one man show, ce ne sera plus un secret bien gardé et c’est tant mieux! Nous avons eu le plaisir de le recevoir en entrevue pour nous en parler.

Les projets de Richardson Zéphir

Cet hiver, plusieurs ont découvert l’humour et la grande gentillesse de Richardson Zéphir à l'émission Big Brother célébrités. Il rode présentement son premier one man show, Zéphir, qui sera lancé à l’automne 2021. D'ici là, on pourra le voir dans la série d’horreur Patrick Senécal présente sur Club illico. Il Il participera également à un gala ComédiHa! pour la 21ème édition et animera une soirée ComédiHa! Club « best of ». On parle avec lui de ses nombreux projets actuels et à venir.