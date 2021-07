FAMILLE: Comment planifier l'été de nos enfants?

VIE DE FAMILLE - L’été est arrivé, fin d’une année scolaire particulière. Les vacances font le plus grand bien, tant pour les parents que les jeunes. Mais comment devrait-on gérer l’été de nos enfants? Quel est le bon ratio entre camps de jour, amis, temps libre, vacances en famille? Ce sont les réponses que Jean-François Baril a tenté de trouver pour nous aider. Il a rencontré la psychologue Suzanne Vallières pour nous conseiller.

Comment planifier l'été de nos enfants?

À chaque été, les parents sont tiraillés entre faire vivre de belles expériences à leurs enfants dans des camps de jour, leur donner du temps libre, leur faire voir des amis, aller chez les grands-parents et avoir des vacances ou des activités en famille.

Cette année, avec le déconfinement c’est pire! On veut tout faire et reprendre le temps perdu. L'été à peine commencé qu'on est déjà un peu fatigués et essoufflés. Alors, comment trouver le juste milieu entre s’amuser et profiter, mais arriver à la fin aout, reposé?

Jean-François Baril a rencontré la psychologue Suzanne Vallières pour répondre à nos questions et nous aider à bien meubler notre été et celui de nos enfants, sans trop s'épuiser!