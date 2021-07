La finale de la Coupe Stanley vue par l'historien Laurent Turcot

D'un point de vue historique, que représente la finale de la Coupe Stanley pour les Québécois? On s’entretient avec le professeur, historien et écrivain, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements, et bien sûr fan de hockey et du Canadien, Mr. Laurent Turcot.