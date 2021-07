À voir aussi : De bonnes cuvées pour les petits plaisirs de l’été!

DES BONS VINS POUR LE MAGNIFIQUE MOIS DE JUILLET!

1 - Un blanc grec aussi frais que séduisant!

Patras 2020

Tetramythos - Papagiannopoulos

Péloponnèse - Grèce

Code : 12484575

Prix : 16,20 $

Disponibilités : 500 bouteilles en ligne et 165 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

Une salade du jardin, des calmars frits mouillés d’un trait de jus de citron...

Les blancs de ce magnifique pays d’Europe de l’Est n’ont pas fini de nous surprendre! Ils sont souvent abordables, parfumés, tous en fraicheur et bien al dente en bouche. On aime ici la vivacité du produit, son profil salin ainsi que sa finale qui est désaltérante à souhait. Vraiment impeccable pour seulement 16 huards! Buvez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat.

2 - Un rosé provençal au charme fou qui est tout simplement irrésistible!

Côtes de Provence Sainte-Victoire 2020

Domaine Jacourette

Provence - France

Code : 12887294

Prix : 21,30 $

Disponibilités : 105 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

Une pièce de saumon, un sandwich BLT, une soupe froide aux tomates, des brochettes de crevettes...

Ça, c’est du rosé des ligues majeures! Un ni blanc ni rouge fait à part égale de grenache et de syrah qui vous embaumera les papilles de bien belle façon. Il est fin, élégant, racé, caressant, digeste, sphérique et fort rassasiant. Ne faites pas l’erreur de le servir trop froid et sortez-le une bonne demi-heure du frigo avant sa dégustation. On pourra même l’oublier en cave 2-3 ans sans craindre qu’il soit à bout de souffle à son ouverture.

3 - Un cru du Beaujolais qui vous fera tomber follement amoureux de cette magnifique région viticole française!

Morgon 2018

Vieilles Vignes - Côte du PY - Domaine Laurent Gauthier

Beaujolais - France

Code : 14311635

Prix : 23,80 $

Disponibilités : 100 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

Les entrées à partager lui iront comme un gant. Saucissons, fromages, olives, pointes de focaccia...

Amateurs et mordus de gamay juteux et gourmands, à vos marques! Ce Morgon du réputé climat de la Côte du PY est en plein le type de rouge que j’aime avoir dans mon Riedel en période estivale! Sa fraicheur, ses tanins lices et aucunement asséchant ainsi que sa bonne descente gustative rendent le produit grandement agréable. De plus, la bouteille pourra être bue dès maintenant ou lors de 10-12 années à venir.