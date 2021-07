NUTRITION: Les meilleurs choix de boissons alcoolisées, avec Isabelle Huot

NUTRITION - La saison estivale est bien entamée et l’assouplissement des mesures sanitaires en vigueur nous incite à profiter de la terrasse et de ses petits plaisirs, un verre à la main! Cocktails, seltzers, vin blanc ou rosé, sangria, prêts-à-boire... Les choix rafraîchissants ne manquent pas! Voici quelques bonnes options de boissons dénichées par la Docteure en nutrition Isabelle Huot.

Les meilleurs choix de boissons alcoolisées, avec Isabelle Huot

Les calories présentes dans une consommation alcoolisée proviennent, dans un premier temps, de l’alcool, chaque gramme d’alcool apportant 7 calories. Plus un vin, une bière est forte en alcool, plus la boisson est calorique. Ensuite, la teneur en sucre explique le reste des calories (ou les glucides, dans la bière). Chaque gramme de sucre fait grimper le compte calorique de 4 calories. Si une consommation affiche 10 g de sucres, 40 calories proviendront de cette teneur en sucres.

La teneur en sucres des raisins varie selon l’endroit où les vignes croissent et les conditions météorologiques. Une région fortement ensoleillée produira des raisins plus sucrés lesquels généreront un vin plus alcoolisé.

Voici les suggestions d'Isabelle Huot pour boissons alcoolisées qui allient plaisir et santé.

Vins

1. BU de Jessica Harnois

La sommelière et conférencière Jessica Harnois a le vent dans les voiles! Sa gamme de vins, des produits méticuleusement choisis par l’experte, proviennent de France, d’Espagne et d’Italie. Pinot noir, Sauvignon blanc ou Merlot, blanc, rosé, rouge ou mousseux, le choix est vaste.

Parmi cette gamme, les deux vins les moins sucrés sont les suivants:

Bu Sauvignon blanc Sémillon avec 0,15 g de sucre par portion de 150 ml

Bu Gris de Grenache avec 0,30 g de sucre par portion de 150 ml

2. Svelte : des nouveautés à goûter!

Svelte est un vin à faible taux d’alcool (9,5 %) qui apporte 86 calories par portion de 150 ml et qui ne contient peu de sucres. En supermarchés, on retrouve le rouge, le rosé et le blanc.

Nouveauté! Le Svelte sangria blanche et le Svelte sangria rouge sont dorénavant disponibles, aussi en supermarchés. Les produits affichent respectivement 4 % d’alcool (sangria blanche) et 4,5 % d’alcool (sangria rouge). Toutes deux apportent, par portion de 150 ml, 41 calories et 1,4 g de sucres. Des boissons alcoolisées parfaites pour un été léger!

Cocktails

Produits du Québec

1. Noroi vodka soda citron lime (4 % d’alcool)

Noroi est une distillerie située à Saint-Hyacinthe qui offre une grande variété de produits tels que des spiritueux, des prêts-à-boire et des amers. L’entreprise a été créée en 2018 par Jonathan Robin. Les prêts-à-boire sont disponibles à la SAQ et directement à la distillerie.

Pour le prêt-à-boire :

Taux de sucre inférieur à 1,2 g/L

80 calories par canettes de 355 ml

Sucres : 0 g

INGRÉDIENTS : Eau gazéifiée, Vodka, Arôme naturel (citron, lime), Acide citrique.

2. Taïga Seltzer Framboise & Camerise (5 % d’alcool)

Sur le marché depuis seulement quelques mois, Taïga Seltzer est une toute nouvelle marque fondée par une jeune femme entrepreneure Claudie Lamoureux. Leur production se déroule ici au Québec, plus spécifiquement à Hemmingford, en Montérégie. Le prêt-à-boire Taïga Seltzer Framboise & Camerise est le premier produit de la gamme. Disponible à la SAQ et dans quelques détaillants autorisés.

Pour le prêt-à-boire :

100 calories par canette de 355 ml

Glucides : 2 g

Sucres : 1 g

INGRÉDIENTS : Eau, Cidre, Dioxyde de carbone, Sucre, Arômes naturels, Sorbate de potassium, Sulfites.

3. Kamouraska Vodka Seltzer - ananas et gingembre (4 % d’alcool)

Le Kamouraska Vodka Seltzer est produit par Station 22 ici, au Québec. Ce sont les entreprises Maison des Futailles, Mondia Alliance et Kruger vins et spiritueux qui se sont regroupées sous le nom de Station 22. Ce prêt-à-boire est disponible seulement à la SAQ.

Pour le prêt-à-boire :

Taux de sucre inférieur à 1,2 g/L

80 calories par canette de 355 ml

Sucres : 0 g

INGRÉDIENTS : Eau gazéifiée, Vodka, Arôme naturel, Acide citrique, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium.

4. Beach Day Every Day - Seltzer aux petits fruits

Les boissons Beach Day Every Day sont produites ici, à Montréal. Le fondateur de la compagnie est Olivier Primeau. La compagnie à plusieurs variétés de boissons comme des prêts-à-boire réguliers et des prêts-à-boire seltzer, tous offerts en multiples saveurs. Si le produit a le mérité de contenu peu de sucre, j’apprécie moins la liste d’ingrédients.

Pour le prêt-à-boire :

130 calories par canette de 473 ml

Sucres: 3 g

INGRÉDIENTS: Eau gazéifiée, Sucres (glucose-fructose), Orge maltée, Levure, Arôme naturel, Acide citrique, Sorbate de potassium, Citrate de sodium, Extrait de houblon, Bleu brillant FCF.

5. Cherry River - Hard Seltzer (4% d’alcool)

Cherry River est une microdistillerie située à Magog. Marc Dupré est coproducteur artisan et fabricant des spiritueux de cette microdistillerie Plusieurs produits sont offerts tels que des spiritueux, des sirops simples et des prêts-à-boire. Le Seltzer Cherry River est un prêt-à-boire qui ne contient pas d’agent de conservation ni d’arôme naturel et sont végétaliens. Il est possible de retrouver leurs produits dans plusieurs dépanneurs, épiceries et SAQ.

Pour le prêt-à-boire :

90 calories par canette de 355 ml

Sucres: 3 g

INGRÉDIENTS: Eau gazéifiée, Liqueur de malt (eau, sucre de canne, malt d’orge, levure, houblon), Sucre de canne, Arôme naturel, Acide citrique, Sel. Contient: Orge

6. Kokomo Cocktail Fraise Basilic (4% d’alcool)

Les prêts-à-boire Kokomo Cocktail sont produits par Glacier factory au Québec. Pour l’instant, les produits sont emballés en Ontario, à Niagara Falls mais, dès la semaine prochaine, ils seront entièrement faits ici, au Québec. Ils ont à leur actif plusieurs saveurs et variétés de prêts-à-boire ainsi qu’une variété de collations glacées alcoolisées. Ces prêts-à-boire sont disponibles dans plusieurs épiceries et dépanneurs.

Pour les prêts-à-boire:

105 calories par portion de 355 ml

Sucres : 5 g

INGRÉDIENTS : Eau gazéifiée, Liqueur de malt, Glucose-fructose, Arôme naturel, Acide citrique.

Produits d'ailleurs au Canada

1. Good Fortune Fraise et rhubarbe (4% d’alcool)

Good Fortune est un prêt-à-boire pétillant produit au Canada par Arterra Wines Canada Inc. On peut notamment se le procurer dans les supermarchés IGA. Disponible dans les épiceries.

Pour le prêt-à-boire :

100 calories par canette de 355 ml

Glucides : 6 g

Sucres : 4 g

INGRÉDIENTS : Eau gazéifiée, Vin, Sucres (glucose-fructose), Acide citrique, Sorbate de potassium, Citrate de sodium, Acide ascorbique, Sulfites.

2. Good Fortune Mûre et fleur de sureau (4% d’alcool)

Pour le prêt-à-boire :

100 calories par canettes de 355 ml

Glucides : 6 g

Sucres : 4 g

INGRÉDIENTS : Eau gazéifiée, Vin, Sucres (glucose-fructose), Acide citrique, Arôme naturel, Sorbate de potassium, Citrate de sodium, Acide ascorbique, Sulfites

De l’alcool pour bien s’hydrater?

Tous les liquides contribuent à l’hydratation, n’est-ce pas? Et bien non, pas tous! La prise d’alcool nuit au fonctionnement de l’hormone diurétique, ce qui affecte l’équilibre hydrique de notre organisme. Les reins deviennent alors moins efficaces et ont du mal à réabsorber l’eau de l’urine. Résultat : l’organisme élimine alors plus de liquides que la quantité bue. Il est important de boire de l’eau, qu’elle soit plate ou pétillante, de façon régulière lors des 5@7 ou des soupers un peu plus arrosés.

Petit rappel

La modération a toujours meilleur goût! Pour faciliter l’adoption et le maintien d’une consommation responsable, Éduc'alcool propose de se souvenir de ceci : 2 • 3 • 4 • 0.

2 : 2 verres par jour pour les femmes - maximum 10 verres par semaine

3 : 3 verres par jours pour les hommes - maximum 15 verres par semaine

3 : à l’occasion, les femmes pourront se permettre de prendre 3 consommations

4 : à l’occasion, les hommes pourront se permettre de prendre 4 consommations

0 : on ne boit pas au moins une journée par semaine, voire 2

1 consommation = 1 verre de bière (340 ml/12 oz à 5 % d’alcool) OU 1 verre de vin (140 ml/5 oz à 12 % d’alcool) OU 1 verre de vin muté (aussi appelé « vin fortifié ») (85 ml/3 oz à 20 % d’alcool) OU 1 verre de spiritueux (45 ml/1,5 oz à 40 % d’alcool)

Santé!