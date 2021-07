À voir aussi : Taboulé de maïs et poulet grillé, feta et lime

CEVICHE DE VIVANEAU À LA PÉRUVIENNE

Portions : 2

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 3 minutes

Temps de réfrigération : 5 minutes

Ingrédients

400 g de filet de vivaneau, très frais

Leche de tigre (lait de tigre)

60 ml (1⁄4 de tasse) de jus de lime

50 à 60 g de chair de poisson blanc (vivaneau)

2 branches de coriandre

1⁄3 de branche de céleris

1⁄2 gousse d’ail

5 ml (1 c. à thé) de sel fin

5 ml (1 c. à thé) de gingembre, hachés

Ceviche

8 limes, le jus seulement

5 ml (1 c. à thé) de sel fin

60 ml (1⁄4 tasse) de feuilles de coriandre

1 petit oignon rouge émincé

1 à 2 piments oiseau, épépinés

4 à 6 cubes de glaçons

Garniture

1 patate douce, cuite à la vapeur ou bouillie

1⁄2 épi de maïs, égrainé

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola

Préparation

Étape 1 : Premièrement, il faut commencer la recette avec le leche de tigre (lait de tigre). Dans un mélangeur, disposer la chair de poisson (50 à 60 g), le jus de lime, le gingembre, l’ail, les branches de coriandre, le céleri et le sel. Pulvériser pour obtenir un jus bien parfumé, puis le passer au tamis très fin. Conserver au frigo ou sur glace.

Étape 2 : Par la suite, tailler l’oignon rouge en fines tranches et réserver. Ensuite, dans un poêlon, chauffer l’huile et y faire rôtir le maïs de 2 à 3 minutes pour obtenir une belle caramélisation. Réserver au frais pour le montage.

Étape 3 : Couper le poisson en tranches fines de 2 à 3 mm et disposer dans un grand bol froid (ou sur glace). Tailler ensuite le piment (préalablement épépiné) en fines tranches et l’ajouter au poisson.

Étape 4 : Ajouter dans le même bol, le sel fin, la glace, les feuilles de coriandre, l’oignon rouge ciselé, le jus de lime et le leche de tigre. Mélanger délicatement et laisser mariner 2 à 3 minutes. Retirer ensuite les glaçons et effectuer le montage.

Étape 5 : Dans un bol, disposer le ceviche au centre et garnir avec les oignons et les feuilles de coriandre. Ajouter quelques cuillères à table de leche de tigre et garnir avec les morceaux de patate douce et le maïs rôti.

Étape 6 : S’il vous reste du leche de tigre, sachez qu’il est incroyable en petit shooter ou même idéal pour faire une vinaigrette qui accompagne une salade de poisson ou de fruits de mer.