MODE: Les tendances post-pandémie

MODE - L’histoire le démontre, après chaque crise sociale, il y a toujours une période de défoulement! La mode et le mode de vie changent, comme pour crier au monde qu’on a réussi à passer au travers! On parle même d’un retour au glam! Comment on va s’habiller dans le « monde d’après »? Julie du Page nous parle des tendances post-pandémie à surveiller en 2021.

Les tendances post-pandémie

Il y a toujours une période de défoulement après une période de crise. On revient petit à petit à un semblant de vie normale, on va au restaurant, prendre un verre avec des amis, au spectacle, au musée, un mariage, etc. Certains retournent petit à petit au bureau.

Bref, il y a un désir de sortir de la maison, du virtuel et d’aller dans l’espace public. On va peut-être avoir besoin d’être un peu plus habillés pour se mettre beaux plutôt que d’être constamment en mou et après les derniers mois, ça va faire du bien! C’est pour cette raison que les spécialistes parlent d’effervescence à venir, notamment, une explosion au niveau de la mode et même du retour au glamour!

Julie du Page fait un retour dans le passé pour mieux prédire quelles seront les plus importantes tendances mode de 2021 après le déconfinement.