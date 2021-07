Une nouvelle vocation pour le cabanon

Le cabanon, comme la remise, ne sert plus uniquement à ranger les outils et la tondeuse. De plus en plus, on aime en faire une pièce à vivre: bureau, atelier d’artiste, salon d’été, coin jardinage, etc., les possibilités sont nombreuses. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans la réalisation de ce projet emballant!

L’aménagement d’un «cabanon à vivre» est une tendance émergente qui s’est affirmée au fil de la pandémie de COVID-19, raconte Justin Fontaine, superviseur des ventes chez Cabanons Fontaine: «Avec le confinement, la demande de cabanons adaptés au télétravail a explosé. Sinon, les gens souhaitent en faire un espace aménagé pour se consacrer à l’une de leurs passions: l’entraînement, le jeu, la musique... Tout est possible!»

Trois ou quatre saisons?

Les cabanons ne sont pas conçus pour être habités l’hiver. Si on souhaite utiliser le nôtre à l’année, il faudra investir davantage pour l’isolation ainsi que pour des portes et des fenêtres conçues à cet effet et que l’on pourra ouvrir pour aérer. Il sera également essentiel d’intégrer un aérateur de toit et de poser le cabanon sur une dalle de béton de manière à le stabiliser, ce qui permettra d’effectuer une finition intérieure en gypse. «Il est possible d’adapter la construction selon les spécifications désirées, indique François Fortin, propriétaire de Cabanon Fortin.

Il existe même des écoles qui utilisent des cabanons transformés pour enseigner en plein air!» Pour rendre le cabanon fonctionnel à l’année, il faudra aussi faire appel à un électricien, notamment pour y installer la climatisation et des plinthes électriques, ainsi qu’à un plombier si on veut profiter d’une toilette raccordée aux égouts de la maison.

Peu importe la vocation du cabanon, on évite d’y laisser de la nourriture, car elle pourrait attirer les petits animaux nuisibles, et on fait poser un système de verrouillage adéquat, surtout si on y laisse des objets de valeur.

Combien ça coûte?

En règle générale, un cabanon neuf coûte de 2000 à 8000 $. Pour un cabanon isolé et aménagé, il faudra investir de 15 000 à 25 000 $.

Pour quel usage?

Salon estival

Le cabanon peut devenir le point focal dans la cour autour duquel on créera un espace de vie agréable. Dans le cas d’une utilisation saisonnière, l’isolation n’est pas nécessaire. On peut aussi réduire les coûts d’électricité en utilisant des rallonges de jardin bien camouflées et se limiter aux lanternes et aux guirlandes lumineuses.

Pour un résultat aussi joli que stylé, on optera pour des portes à carreaux et un revêtement extérieur en bois. «À ce chapitre, la finition en vinyle perd en popularité au profit du bois préfini ou du fibrociment, que l’on choisit en harmonie avec le style de la résidence», indique Jean-Marc Caron, directeur des ventes chez Les Cabanons Modernes.

Jenna Peffley

Atelier d’art ou d’artisanat

Peinture ou céramique, violon ou batterie... Les artistes ne peuvent pas toujours laisser leur matériel sur la table de la salle à manger ou jouer de leur instrument de musique au moment qui leur convient sans entendre rouspéter les autres membres de la famille.

Aménager un cabanon pour s’y consacrer à un passe-temps ou une passion est une bonne solution. Il est alors important d’opter pour un bâtiment assez grand pour contenir tout l’équipement nécessaire à la pratique de notre activité. On prévoit davantage de fenêtres et une isolation adéquate. Dans le cas d’un atelier de musique, il peut être judicieux de penser aussi à une isolation acoustique.

Gap Interiors

Bureau

Un bureau aménagé dans un cabanon de grandeur typique (10 pi x 12 pi ou 12 pi x 14 pi) offre une superficie respectable pour travailler à l’écart de la maisonnée, au calme. C’est une bonne façon de tracer la frontière entre le boulot et la vie de famille.

Pour en faire un lieu confortable et propice à la productivité, il est conseillé d’y maximiser la fenestration en optant, par exemple, pour une porte de garage vitrée, d’y installer un climatiseur et de prévoir plusieurs prises de courant pour brancher l’équipement. «Si une partie du cabanon conserve une vocation de remisage, on peut installer un joli rideau pour cacher cet espace ou choisir une construction cloisonnée au centre, avec deux accès séparés», suggère Justin Fontaine.

Gap Interiors

Pavillon de piscine

On peut s’en servir pour ranger les accessoires de piscine et dissimuler le système de filtration. Certains le convertissent en vestiaire ou, mieux encore, en bar. Il suffit d’y percer une grande ouverture refermable, devant laquelle on installe des tabourets.

On équipe le lieu d’un comptoir, d’un petit réfrigérateur, d’un évier et de rangements appropriés pour les verres et les accessoires de bar. Il existe une foule d’options pour créer notre espace de divertissement idéal.

Gap Interiors

Maisonnette pour les enfants

Ils seront ravis d’avoir une cabane dans la cour. Même le plus insignifiant des hangars peut se prêter à une métamorphose. On y fait d’abord un bon ménage et on s’assure que le lieu est parfaitement sécuritaire. Ensuite, on sort la peinture: elle sera notre meilleure alliée pour rendre la maisonnette attirante.

Pour le reste, on laisse aller notre imagination: on peut aménager les lieux avec de vieux meubles de jardin repeints dans des couleurs vives, de gros coussins fabriqués avec des textiles robustes, un tapis conçu pour l’extérieur. L’hiver venu, l’espace servira au rangement des jouets d’extérieur des enfants.

Gap Interiors

Pépinière

Si on a le pouce vert, on peut donner au cabanon une vocation de minipépinière. «Tout ce dont on a besoin, c’est d’un système d’arrosage, d’ouvertures judicieusement disposées pour avoir un maximum d’ensoleillement et d’un aménagement intérieur bien organisé pour démarrer ses plantations au printemps», indique François Fortin.

En peignant l’intérieur d’une teinte claire, on permettra à la lumière de mieux voyager. Pendant la belle saison, une fois nos végétaux transplantés au jardin, l’espace sera consacré à d’autres petits travaux de jardinage. Aux États-Unis, ces «chic sheds» sont très populaires; on trouve une mine d’idées inspirantes sur les réseaux sociaux.

Gym ou studio de danse

Un cabanon de grandeur moyenne, bien isolé, doté d’une bonne fenestration et d’un aérateur de toit est parfait pour recevoir des haltères, un vélo d’exercice ou encore une barre de danse et des accessoires de yoga. En prolongeant la construction d’une terrasse en béton ou en pavés, on pourra s’entraîner à l’extérieur lorsqu’il fait beau.

Pour en faire un lieu plus motivant, Jean-Marc Caron suggère d’y installer une porte-fenêtre. Enfin, on privilégie des systèmes muraux pour ranger l’équipement afin de pouvoir bouger à son aise.

Que dit la loi?

Dans la plupart des municipalités, il est permis d’installer un ou deux cabanons sur un terrain résidentiel, pourvu qu’ils n’aient pas une vocation commerciale. On se doit toutefois de respecter une superficie et une hauteur maximales. Il est donc important de se renseigner auprès de sa municipalité avant de concrétiser son projet.