Visite d'un magnifique jardin champêtre

Cynthia, la proprio, a mis beaucoup de temps et d’amour dans l’aménagement de sa cour, à deux pas du centre-ville de Toronto. Un pur délice pour les sens!

Donna Griffith

Ce qui frappe le regard immédiatement: la couleur bleue, surprenante et tout à fait charmante. La proprio a élu cette teinte, tant pour le garage en bois et la pergola abritant le coin-repas que pour certaines sections de la terrasse. Elle voulait faire oublier la présence de la ville, tout près, et c’est réussi. «J’adore les ambiances décontractées dans les cours arrière.

J’ai traité le garage, dont l’aspect campagnard me plaisait, aux petits soins: plutôt que de le dissimuler, j’ai choisi de le mettre en valeur, d’en faire même la vedette de l’aménagement», dit-elle. Autour, elle a établi des zones de détente variées, toutes agrémentées de végétaux et de fleurs sélectionnés pour créer une belle harmonie visuelle.

L'entrée arrière

Donna Griffith

Le bouleau a été planté il y a plusieurs années pour faire de l’ombre à l’entrée arrière et à la cour orientée au sud. Sa base est ponctuée d’impatientes à la teinte vibrante. «Elles forment une fabuleuse couverture rose au fil de l’été, on dirait presque un tapis», dit Cynthia.

Le garage

Donna Griffith

L’arrière du garage a fait l’objet d’une mise en scène originale: un miroir y reflète la lumière du jour et la beauté des végétaux. À côté, un treillis composé de fines branches soutient un chèvrefeuille grimpant.

Le coin-repas

Donna Griffith

Sous la pergola se trouve un coin-repas pour deux qui n’est pas sans rappeler l’ambiance des terrasses d’auberges champêtres. Une table ronde habillée d’une longue nappe, des chandeliers, des fleurs fraîches... Est-il possible de faire plus romantique? «J’utilise mes chaises de salle à manger, pour plus de chic et de confort», précise la proprio. Ici, chaque repas est une fête.

S’inspirant des parcs et des jardins bien entretenus de Paris, Cynthia a opté pour un revêtement de sol classique mariant des pavés et du gravier. «M’astreindre à l’entretien d’une pelouse? Pas question!» dit-elle.

Le salon extérieur

Donna Griffith

«Le canapé, la table basse et le tapis sont pour moi des essentiels dans la cour. Ils permettent de créer un salon aussi confortable que celui de la maison. Je prends d’ailleurs soin d’ajouter de beaux objets et d’utiliser de la vraie vaisselle», indique Cynthia.

Le plateau est son accessoire de prédilection. «Il transporte le café du matin et sert à présenter les bouchées de l’apéro. Le reste du temps, j’y dépose un bouquet de fleurs, des bougies et des livres; c’est invitant, on se sent aussi bien qu’à l’intérieur, avec le bon air frais en bonus», conclut-elle.

Donna Griffith

Les infos utiles

Aménagement paysager Cynthia Ferguson Designs • Pavés, gravier, jardinières et treillis en bois (sur le côté du garage) Home Depot • Miroir Renwil • Treillis en branches (sur la face arrière du garage) et fleurs Sheridan Nurseries COIN-REPAS: Chaises Port Eliot • Nappe et coussin (tissu) Kravet • Guirlande lumineuse partylights.com COIN SALON: Canapé et table basse Cabana Coast • Coussin noir et blanc HomeSense • Tapis Annie Selke • Plateau Matahari Home