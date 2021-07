ENTREVUE: L'année chargée de Geneviève Schmidt

ENTREVUE - On prend des nouvelles de Geneviève Schmidt, qui nous parle de ses nombreux projets de la dernière année.

L'année chargée de Geneviève Schmidt

En 2014, plusieurs ont découvert ma prochaine invitée avec son célèbre «C’est trop pour moi» dans Les beaux malaises. Depuis ce temps-là, le public en demande toujours plus et en a jamais trop de cette talentueuse comédienne! l Il ne lui reste que quelques jours de tournage sur le film L'Arracheuse de temps, inspirée de l’œuvre de Fred Pellerin et réalisé par Francis Leclerc avant de prendre des vacances bien méritées en compagnie de son conjoint, le designer Daniel Corbin, après une année très chargée.

En plus des tournages pour L'Arracheuse de temps, Geneviève a participé à plusieurs projets séries télé et films cette année, dont La vie compliquée de Léa Olivier – saison 2, disponible sur la plateforme illico, Deux par quatre, réalisé par Lawrence Côté-Collins et Les Beaux Malaises 2.0. Elle a animé la 22ème édition du Gala Québec Cinéma en juin vient d’être en nomination aux Gémeaux meilleure rôle de soutien féminin : comédie (pour son rôle dans La Maison Bleue).

Nous avons eu le bonheur de la recevoir pour prendre un peu de ses nouvelles.