RECETTE: Tataki de thon en croûte d'épices

RECETTE - Essayez cette recette facile et délicieuse de Tataki de thon en croûte d'épices, avec salade de quinoa, haricots et radis à l'ail et au citron. Il s'agit de la recette Cook it du mois de juillet, concoctée par Chef Jonathan Garnier. Pour plus d’informations, visitez chefcookit.com

Tataki de thon en croûte d'épices

Préparation: 30 minutes - Portions: 2

Dans cette recette de Tataki de Thon en croûte d’épices, les saveurs explosent. Simple à préparer et rapide à cuire, le thon grillé aura un eet Wow dans vos assiettes. Accompagné d’une salade tiède pleine de fraîcheur, votre repas sera estival et gourmand. Bon appétit!

Ingrédients

2 darne(s) de thon

180 ml de 1uinoa blanc

17,5 ml de mélange d'épices(flocons de piment,coriandre en poudre)

40 ml de mélange d'épices(thym seché,poudre d'ail,poudre d'oignon,poivre noir)

1/2 citron

1 gousse d'ail

250g de haricots verts

4 radis

1/2 oignon rouge

45 ml de huile de sésame

Qs d'huile d'olive

Préparation

ÉTAPE 1

Râper l'ail et le zeste de citron. Équeuter les haricots. Trancher finement le radis et l'oignon.

ÉTAPE 2

Amener une casserole d'eau à ébullition. Cuire le quinoa 10-12 minutes jusqu'à tendreté. Égoutter et rincer sous l'eau froide.

ÉTAPE 3

Amener une petite casserole d'eau à ébullition. Blanchir les haricots 1-2 minutes. Égoutter et rincer sous l'eau froide. Mélanger les haricots avec le quinoa, le radis et l'oignon.

ÉTAPE 4

Dans un bol mélanger l'ail, le zeste de citron, le jus d'un demi-citron, l'huile de sésame et 4 2P | 6 3P c. à s. d'huile. Saler et poivrer. Ajouter la sauce à la salade de quinoa.

ÉTAPE 5

Mettre toutes les épices dans un bol. Couvrir le thon avec les épices. Chauffer un filet d'huile dans une poêle à feu moyen-élevé. Cuire le thon 1 minute de chaque côté.

ÉTAPE 6

Trancher le thon en fines lanières. Servir avec la salade de quinoa.

Bon appétit!