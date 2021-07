Bières: du 5 à 7 à la soirée autour du feu

Des suggestions de Sylvain Bouchard, sommelier en bières

1 - Le 5 à 7 extérieur

Pour détendre l’atmosphère, délier les langues et porter à la rigolade, nombreux sont ceux qui profitent de ce moment pour boire une bière. On la veut rafraichissante, légère et goûteuse. On ne veut pas s’enivrer rapidement, la soirée ne fait que commencer. Avec la panoplie de produits disponibles sur les tablettes en ce moment, il devient difficile de trouver un produit qui répond aux attentes d’un grands nombre de type de buveurs. Mais Unibroue vient de lancer un produit qui pourrait peut-être s’avérer être le parfait apéritif d’un 5 à 7 estival, une blanche à l’orange sanguine.

Blanche de Chambly orange sanguine, Unibroue, Chambly, Québec

5.5% alc./vol. – 10 ibu

Prix :

2.79$ / 473 ml

Servir à 4 - 6 degrés Celsius

Derrière le voile de la levure en suspension, la bière orangée a une légère teinte rosée gracieuseté de la fleur d’hibiscus. Au nez, c’est un parfum fruité d’orange sanguine qui nous salue. En bouche, elle est rafraichissante, goûteuse et douce. Outre la présence d’agrume et d’orange sanguine, c’est le goût floral et complexe de la fleur d’hibiscus qui charme nos papilles. Cette même fleur amène une acidité qui tranche bien la saveur de l’orange sanguine. Comme la plupart des bières blanches, on note une amertume des plus faible. L’effervescence est presque champenoise et les arômes sont fruités, floraux et drôlement agréables. Idéale pour les fins de journées chaudes.

2- Repas sur le grill

C’est le temps de passer à table. Avec tout ce qui se cuisine sur le grill, il est difficile de trouver une seule bière qui convient à tous les mets. Cependant, les pales ales sont assez surprenantes à ce chapitre. Elles sont goûteuses et ont la particularité d’avoir un bel équilibre entre le goût des céréales dodues (légèrement sucré) et l’amertume des houblons anglais plutôt terreux. Parfaite pour accompagner tous types de burgers, elles sont idéales avec les viandes grillées surtout rouges. En 2016, le World Beer Awards de Londres a nommé la pale ale de La Voie Maltée, meilleure au monde dans sa catégorie.

La Faisant-Malt, Microbrasserie du Saguenay (La Voie Maltée), Chicoutimi, Québec

5.2% alc./vol. – 40 ibu

Prix :

3.49$ / 473 ml

Servir entre 8 et 10 degrés Celsius

Surgi de derrière cette couleur dorée légèrement voilée un nez de pain et de miel. Un léger parfum de houblons herbacés et de pamplemousse complète le tout. En bouche, ce sont des houblons fruités (pamplemousse et orange), herbacés et terreux qui prennent les devants. Un malt mielleux vient équilibrer une amertume franche. L’arrière-goût amer est persistant mais modéré, parfait pour les sauces BBQ sucrées et piquantes.

3- Sur le bord d’un feu

Le repas est terminé. La pénombre arrive. La noirceur va s’installer. C’est le temps de passé aux choses sérieuses : un feu de camp avec des saucisses et/ou des guimauves. Que vous soyez sucré ou salé, bière ou pas bière pantoute, il existe maintenant un type de bière qui puisse surprendre, faire plaisir et rallier toutes les personnes autour du feu : les stouts pâtissiers (pastry stout). La brasserie MonsRegius propose justement une bière à mi-chemin entre ces stouts pâtissiers et les stouts impériaux, parfaite en accord autant avec des saucisses que des guimauves.

Nocturna Affogato, MonsRegius, St-Bruno-de-Montarville, Québec

10 % alc./vol. – 64 ibu

Prix :

6.69$ / 473 ml

Servir entre 8 - 12 degrés Celsius

Voici une bière dessert noir d’ébène à la mousse mince et beige foncé. Le nez est aromatique et drôlement agréable, porté par des notes de cacao, de café au lait et de vanille. En bouche, c’est d’abord la douceur du lactose qui nous tapisse le palais. Sur du velours, le café et le cacao se prélassent indécemment. Au fil des gorgées, apparaissent de la guimauve et du caramel. Une touche de vanille procure à la bière un équilibre digne d’un grand dessert. La texture est onctueuse et douillette grâce à la présence de lactose et à une effervescence minimaliste Un sérieux 10% d’alcool réchauffe et enrobe le tout. Sortez les guimauves et les saucisses au plus vite !!!