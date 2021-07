Suggestions de lecture du 11 juillet 2021

À voir aussi : Suggestions de lecture du 13 juin 2021

Haute Démolition

Jean-Philippe Baril-Guérard

Éditions Ta mère

Le besoin de plaire. De faire rire. La peur de ne jamais être assez bon. L’abus. L’autodestruction.

Un livre qui fait réfléchir sans être moralisateur, une histoire qui fait rire et grincer des dents à la fois, mais surtout, une plume à découvrir ! Jean-Philippe Baril Guérard a cette façon de jouer avec les mots et les émotions jusqu’à la dernière page.

Wapke – Nouvelles

Sous la direction de Michel Jean

Stanke

La beauté des livres de type « collectif » est qu’ils nous permettent de découvrir plusieurs auteurs dans une même œuvre. Ce n’est pas facile de faire si beau en si peu de mots. Dans le cadre de #JeLisAutochtone, je vous invite fortement à vous procurer ce recueil de nouvelles toutes très différentes afin de découvrir des auteurs d’ici ainsi que ce qu’ils ont à dire !

Nish - Le Nord et le Sud

Isabelle Picard

Éditions Les malins

Nish : mot innu qui signifie « deux ». Ce mot est aussi intimement lié à la façon d’être autochtone dans toute sa singularité.

Léon & Éloïse sont des jumeaux vivant à Matimekush, une communauté innue du Nord du Québec. Une disparition viendra bouleverser leur quotidien, tout comme l’annonce de la maladie de leur père. Sauront-ils traverser ces épreuves ensemble ? Mais surtout, que découvriront-ils ? Une plume moderne qui intéressera les adolescents - Un livre à recommander à vos élèves, pour leur permettre d’en apprendre plus sur une histoire, une culture, un peuple.

Joli Monstre – un voyage fascinant à travers l’anxiété

Sarah Wilson

Éditions de l’homme

J’ai entendu cette femme parler de l’anxiété comme une source de bonheur dans un balado, et automatiquement, j’ai été intriguée. Comment peut-on transformer un fléau qui s’acharne sur une grande partie de la société en quelque chose de beau ? C’est encore plus intrigant (et rassurant) lorsque raconté par quelqu’un qui n’est pas une « pro » ou une experte. Juste quelqu’un qui le vit et te dit : ça m’arrive moi aussi.

Le carnet d’une illustratrice

Jade Lachine

Victor & Anaïs

Passer des réseaux sociaux à un livre papier, c’est un gros oui. Apprenez à connaître cette magnifique illustratrice, les hauts et les bas de son métier, ainsi que ses trucs et techniques à travers ce livre où elle raconte son cheminement en plus de donner de superbes conseils pour trouver sa propre signature graphique.

Mon imagier des couleurs

Mon imagier des aliments

Québec Amérique

Coup de cœur de mon garçon. Idéal pour les tout-petits qui apprennent à nommer ce qui les entoure. À trimballer partout avec vous (et à offrir en cadeau aux nouveaux parents qui cherchent comment intéresser leurs enfants aux livres) !