ACTUALITÉS

Les 25 ans du déluge du Saguenay soulignés par un livre de Mikaël Lalancette

À voir aussi: Suggestions lecture du 11 juillet

Le 19 juillet 1996, l’équivalent d’un mois de pluies diluviennes s'abat en deux jours sur les régions du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Haute Mauricie et Haute-Côte-Nord. On connaît ces événements comme Le Déluge, tuant 10 personnes et détruisant plus de 500 domiciles au passage. Mikaël Lalancette, auteur et journaliste, nous parle de son livre Il y a 25 ans, le déluge qui doit sortir en librairie le 15 juillet.