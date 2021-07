5 plantes vivaces pour remplacer l'éternelle haie de cèdres

Les haies de cèdres s'imposent, le plus souvent, comme la solution simple afin de créer un mur d'intimité avec le voisin. Avec un peu d'amour et de patience, il est possible de remplacer l'éternelle haie de cèdres par de jolies plantes vivaces.

Pour qu'une plante fasse office de haie, elle doit avoir la faculté de pousser rapidement, de rejaillir chaque saison et de résister aux maladies. Cette plante vivace doit aussi atteindre une hauteur idéale de 1,8 mètre, être assez fournie pour assurer l'intimité et avoir un joli feuillage.

5 JOLIES HAIES DE VIVACES

Hémérocalle

L'hémérocalle est certainement la plante vivace la mieux adaptée pour créer une magnifique haie. En plus d'être (très) facile à cultiver, elle tolère bien les écarts de températures. Une fois plantée, l'hémérocalle peut vivre à l'ombre ou au soleil. Elle ne nécessite pas d'arrosage, à l'exception de la première année, et n'attire pas les insectes.

Shutterstock

Barbe-de-bouc

Cette plante vivace pousse aussi bien à l'ombre qu'au soleil. Bien qu'elle demande un sol riche, meuble et assez humide, elle n'est pas très capricieuse. En plus de son feuillage dense, la barbe-de-bouc offre de jolies fleurs vaporeuses au mois de juin et juillet. Il s'agit donc d'une plante vivace parfaite pour former une haie.

Shutterstock

Eupatoire

L'eupatoire convient parfaitement aux grands jardins. Cette plante vivace peut atteindre 3 mètres de hauteur, ce qui en fait un allier de taille pour créer un espace intime. L'eupatoire offre des bouquets de fleurs de couleur pourpre, qui attire l'oeil des papillons. Cette plante, qui a tendance à pousser dans les fossés humides, préfère le soleil à l'ombre.

Shutterstock

Aster

L'aster est souvent la grande oubliée des jardins et pourtant, elle se prête parfaitement au jeu de l'intimité. Même si sa floraison est tardive, l'aster offre un magnifique bouquet, qui peut durer près de six semaines et qui peut atteindre plus d'un mètre. Robuste, cette plante vivace résiste au gel et aux maladies.

Shutterstock

Pivoine

Si le buisson de pivoines est si populaire, c'est certainement en raison de ses généreux boutons de fleurs parfumées. Certains plants de pivoines sont si robustes qu'ils peuvent réapparaître dans le jardin - avec un minimum d'entretien - pendant une quarantaine d'années. Vous aurez compris pourquoi cette plante vivace est le coup de coeur de bien des jardiniers qui cherchent un peu d'intimité.