7 retraites de yoga partout au Québec [2021]

Pour la plupart, les vacances se dérouleront au Québec, quelque part entre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. Ceux qui ont besoin de s'évader, loin de la réalité, peuvent s'offrir une retraite de yoga ou méditation. Aux quatre coins de la province, on se dépose, on se recentre et on célèbre la vie.

7 RETRAITS DE YOGA À FAIRE AU QUÉBEC

Retraite au Centre hũna

Niché dans la vallée de la Jacques-Cartier, le Centre hũna offre des retraites créatives d'une journée ou plus.

Retraite : Manifeste ton feu intérieur

Date : 25 juillet 2021 (d'autres dates à venir)

Information : centre hũna

Retraite au Spa Eastman

Le Spa Eastman offre des retraites tout inclus pour vous permettre de vous déconnecter du quotidien et vous reconnecter à la nature.

Retraite : Voyage au coeur de la nature

Date : du 15 au 19 août 2021

Information : Spa Eastman

Facebook : Spa Eastman

Retraite avec Doshayoga

Doshayoga propose des retraites thérapeutiques pour que chaque yogi retrouve son point d'équilibre, l'instant d'un weekend.

Retraite : Retraite «Self Love» Chaumière fleur soleil

Date : 1 au 3 octobre 2021

Information : Doshayoga

Doshayoga

Retraite avec WeTreat

L'équipe de WeTreat vous accueille dans la sublime région des Laurentides pour des retraites de courtes ou de longues durées.

Retraite : Retrait d'un weekend à Val-Morin

Date : 13 au 15 août 2021

Information : WeTreat

WeTreat

Retraite avec Y-Fit

Le temps d'un weekend, prenez soin de votre corps et de votre esprit avec une retraite active de Y-Fit.

Retraite : Retraite Yoga & Fitness

Date : du 10 au 12 septembre 2021

Information : Y-Fit

Facebook : Y-Fit

Retraite avec Do Sport

Do Sport propose un weekend immersif, en harmonie avec l'eau. Au menu : paddle board, voile et yoga!

Retraite : Week-end SUP YOGA VOILE

Dates : 10 et 11 juillet 2021

Information : Do Sport

Facebook : Do Sport

Retraite avec Pop Spirit

Pop Spirit propose une douce retraite de quelques heures avec la professeure de yoga Marie-Eve Bernard.

Retraite : Mange x pagaie x aime

Date : plusieurs dates pour 2021

Information : Pop spirit