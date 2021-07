ENTREVUE: Louis Morissette nous parle du film Le Guide de la famille parfaite

ENTREVUE - Le Guide de la famille parfaite, nouveau film de Louis Morissette, prend enfin l'affiche le 14 juillet 2021!

Louis Morissette nous parle du film Le Guide de la famille parfaite

Après un an d’attente, le film «Le Guide de la famille parfaite» prend finalement l’affiche dès le 14 juillet dans tous les cinémas et ciné-parcs du Québec! On en discute avec Louis Morissette, coscénariste et coproducteur du film qui y tient aussi le rôle principal. On parle également avec lui de la première maison Véro & Louis, qui a ouvert ses portes le 10 juin dernier, à Varennes.