À voir aussi : Des bons vins pour le magnifique mois de juillet!

BRAVA ITALIA! UNE SÉLECTION 100 % ITALIENNE

1 - Un blanc sicilien net et bien énergique pour l’apéro, mais également pour les poissons ou les fruits de mer!

Sicilia 2020

I Balzi - Natale Verga

Sicile - Italie

Code : 13640584

Prix : 16,60 $

Disponibilités : 120 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

Poissons à chair blanche, fruits de mer en coquillages, salade grecque...

Voici un blanc du sud de l’Italie qui crée un plaisir immédiat! Un 100 % grillo (cépage que l’on retrouve pratiquement qu’en terroir sicilien) qui est rassasiant au plus haut point. Un « étanche-soif » qui sera parfait en pleine canicule estivale du mois de juillet sur le bord de la piscine ou en mode 5 à 7 sur la terrasse ensoleillée. Franc, propre, simple, digeste, droit, pur et sans flafla technologique. On aime et, en plus, c’est issu d’une culture biologique! Très bien dès ce week-end ou lors des 12 à 18 mois suivant son achat.

2 - Un rouge toscan entré de gamme qui est axé sur le fruit et qui est débordant de fraicheur!

Toscana 2019

Citto - Volpaia

Toscane - Italie

Code : 14044653

Prix : 16,40 $

Disponibilités : 145 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

Une assiette de pâtes en sauce tomate et/ou une pizza bien garnie.

Ce simple, mais ô combien efficace vin de la Toscane est signé par un producteur que j’aime beaucoup ; Volpaia. Ces derniers signent de très jolis Chianti Classico qui sont disponibles, de façon sporadique, sur les tablettes de la SAQ. Cette cuvée Citto est faite de cabernet sauvignon et de sangiovese à parts égales. N’essayez pas de dénicher ici un mythique flacon alliant profondeur, structure, richesse ou grande dimension, et profitez plutôt de son fruité qui est primaire, agréable, juste et sans lourdeur. Vous pourriez conserver la bouteille encore au moins deux belles années sans craindre que le contenu ne soit essoufflé à son ouverture.

3 - Un délicieux vin piémontais exclusivement fait de nebbiolo!

Langhe 2017

Alter - Pio Cesare

Piémont - Italie

Code : 13835672

Prix : 27,75 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

Des cuisses de canard confites, un risotto de légumes croquants mouillé de quelques gouttes d’huile de truffe...

Ce domaine italien met en bouteille des crus qui vous feront littéralement lever les poils sur les bras! En effet, Pio Cesare élabore des Barolo ainsi que des Barbaresco qui sont aptes à vous offrir de belles émotions en dégustation. Sans jouer dans la cour des grands crus, ce rouge a quand même de p’tits airs de famille avec les fameux Barolo du célèbre terroir piémontais. C’est un peu normal, car il est fait avec le même cépage (le nebbiolo) par un producteur de cette notoire appellation (Pio Cesare) et dans la même région italienne (le Piémont) que le Barolo et le Barbaresco. Donnez-lui une bonne oxygénation en carafe et il vous le rendra fort bien. Une sieste d’encore 5-6 ans dans la noirceur de votre réserve ne lui fera même pas peur.