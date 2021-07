À voir aussi : Ceviche de vivaneau à la péruvienne

CAROTTES DU JARDIN RÔTIES ET FLEUR D’AIL, BABA GANOUSH, FETA, MIEL, NOIX ET CAPUCINE

Portions : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients

900 g (2 lbs) de carottes du jardin

60 ml (1⁄4 de tasse) de miel d’été

30 ml (2 c. à soupe) de fleur d’ail, haché finement

Quantité suffisante de fleur de sel et de poivre moulu

4 branches de thym frais

Baba ganoush

1 grosse aubergine

15 ml (1 c. à table) d’huile d’olive

1⁄2 citron, jus et zeste

30 ml (2 c. à soupe) de tahini

15 ml (1 c. à table) de fleur d’ail, haché

Quantité suffisante de fleur de sel et de poivre

Noix caramélisées

500 ml (2 tasses) de noix mélangées (amandes, pistaches, arachides, Grenoble)

45 ml (3 c. à soupe) de miel

30 ml (2 c. à soupe) de ras-el-hanout

Garniture

250 ml (1 tasse) de feta concassé

250 ml (1 tasse) de feuilles de capucines

Préparation

Étape 1 : Premièrement, préchauffer le four à 400F (190C) et tapisser une plaque de cuisson avec du papier parchemin.

Étape 2 : Par la suite, laver les carottes du jardin sous l’eau courante et bien les brosser. Vous pouvez aussi les peler à l’aide d’un économe si la peau semble raide. Bien les éponger. Ensuite, les tailler en 1⁄2 sur le long et, dans un grand bol, parfumer d’huile, de sel, de poivre, de miel, de fleur d’ail et de thyms frais hachés. Étaler ensuite sur la plaque et mettre les carottes au four pour une quinzaine de minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien rôties.

Étape 3 : Couper l’aubergine en deux sur le long et à l’aide de la pointe d’un couteau d’office, quadriller la chair. Frottez ensuite la chair avec l’huile d’olive et la fleur d’ail. Disposer l’aubergine sur une plaque de cuisson, chair vers le haut, et couvrir d’aluminium avant d’enfourner pour 20 à 25 minutes. Lorsqu’elle sera bien tendre, retirer la chair avec une cuillère et pulvériser avec le tahini, le jus et le zeste du citron, le sel et le poivre au robot culinaire pour obtenir un baba ganoush bien lisse.

Étape 4 : Dans un bol, mélanger le miel et le ras-el-hanout pour bien enrober les noix. Disposez le mélange sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et enfournez le tout à 350F (180C) pour 15 à 20 minutes. Une fois les noix bien caramélisées, retirez-les du four et laissez refroidir à température pièce avant de servir.

Étape 5 : Pour le montage, dans un grand plateau de service, étaler le baba ganoush au fond du plat et ajouter les carottes sur le dessus. Ensuite, concasser le fromage fêta et distribuer sur le tout. Ajouter, finalement, les noix caramélisées et les feuilles de capucines. Terminer avec un filet d’HOEV et une pincée de fleur de sel.