PSYCHO: Comprendre les traumatismes du passé pour reconstruire nos vies, avec Ingrid Falaise

PSYCHO - Ingrid Falaise a rencontré la psychologue Natacha Godbout pour en apprendre davantage sur les traumas et comment les surmonter.

Comprendre les traumatismes du passé pour reconstruire nos vies, avec Ingrid Falaise

Lorsqu’on vit des traumatismes à plus petite ou a plus grande échelle lors de notre enfance (par exemple, une agression à caractère sexuelle, un tsunami, la mort de nos parents, de la violence, des abus, etc) les répercussions vont nous suivre tout au long de notre vie et peuvent même se transmettre de génération en génération. Ingrid Falaise avait envie de comprendre comment les traumatismes d'enfance nous impactent plus tard. Elle a rencontré Dr Natasha Godbout, psychologue, qui nous explique les répercussions des traumas sur notre cerveau. Elle nous aide à comprendre les effets à long terme de ces événements sur notre vie et nos mécanismes de défense. Elle nous donne également des conseils pour arriver à les surmonter.