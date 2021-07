7 façons de porter la chemise blanche cet été

Parmi les pièces qu'on aime se réapproprier, saison après saison, on retrouve la classique chemise blanche... quelque part entre le jean et la petite robe noire!

Chaque été, lorsque la canicule frappe, la chemise blanche retrouve ses lettres de noblesse. Même si elle nous revient avec un collet différent ou une coupe réinventée, on se surprend à l'aimer autant. Aujourd'hui, on vous propose 7 façons originales de porter la chemise blanche.

7 FAÇONS DE PORTER LA CHEMISE BLANCHE

1. Ton sur ton

Cette saison, tout particulièrement, la tendance du ton sur ton a la cote! On n'hésite pas à porter un pantalon ou une jupe qui est de la même couleur que la chemise du haut. Il est possible de venir créer un petit contraste grâce à l'ajout d'accessoires, comme une ceinture ou un chapeau.

Shutterstock

2. Avec un jean ample

Tout comme la chemise blanche, le jean aussi se réinvente. Il est plus vaporeux, plus ample que les saisons précédentes. On ose agencer le jean à jambes larges avec une chemise blanche ample! Ça donne un look décontracté qu'on associe bien à l'été!

Shutterstock

3. Avec un noeud

Cet été, on boucle la boucle! Plusieurs choisissent de porter une robe ou une jupe longue, superposées avec une chemise blanche. Pour donner du style à votre look, vous pouvez attacher la chemise en avant de façon à créer une jolie boucle.

4. Sous un pull

Même si l'été est particulièrement humide, il arrive que mère Nature nous donne du fil à torde. Pour cette raison, vous pouvez enfiler un joli pull par-dessus une chemise blanche, en laissant dépasser le collet ainsi que le bas des manches.

Shutterstock

5. Sous une camisole

Vous pouvez porter la classique chemise blanche sous une camisole de votre choix. Agencé avec un jean ou une jupe, ce look est tout indiqué pour célébrer le weekend!

Psst...! Assurez-vous que votre camisole est assez ample pour juxtaposer les pièces.

Shutterstock

6. D'un côté

Même s'il est simple, ce look se démarque pourtant des autres! Il suffit d'entrer une partie de la chemise blanche à l'intérieur du pantalon pour créer un look décontracté et stylé.

Shutterstock

7. En robe

Il suffit de choisir une chemise blanche de plus grande taille pour créer l'effet escompté. Il est possible de porter la chemise avec un jean délavé ou un bas à motif! En ajoutant des chaussures à talons hauts, vous aurez un look des plus féminins!