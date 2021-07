TENDANCE: Comment réduire son empreinte de carbone?

TENDANCE - Francisco Randez nous parle des tendances carboneutre et zéro déchets et de comment les adopter pour faire une différence.

Comment réduire son empreinte de carbone?

Avec les dernières grandes vagues de chaleur dans l’Ouest Canadien et en Oregon, il est de plus en plus flagrant qu’il faut changer nos habitudes de consommation. Comment faire la différence à petite échelle? Francisco Randez explore les tendances carboneutre et zéro déchets. Il nous explique comment ces nouveaux mouvements, qui font leur apparition au Québec, peuvent avoir un grand impact. Il nous partage également des conseils pour les adopter et réduire notre empreinte de carbone.