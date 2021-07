MAISON & FAMILLE

Comment aider notre enfant à se départir de ses jouets?

Aujourd’hui, on aborde le cauchemar de plusieurs parents: les tris des jouets de nos enfants ! L’été est la saison parfaite pour décider de faire le ménage de la chambre de nos enfants, avec eux bien sûr ! On garde, on jette, on vend, on donne? Et pourquoi pas planifier une petite vente de garage pour rendre le tout encore plus amusant pour eux? Marie-Josée Gauvin nous donne des trucs et astuces pour nous simplifier la tâche