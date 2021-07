Entrevue avec Carey et Angela Price

Le 16 juillet dernier, Ève-Marie Lortie a eu le privilège de s'entretenir avec Carey Price et sa femme Angela. Elle a discuté avec eux de leur année mouvementée et de leur implication importante auprès du Club des petits déjeuners. Au courant de l'entretien, leur fille aînée Liv s'est jointe à eux et a complètement volé la vedette! L'entrevue a eu lieu avant les discussions concernant le possible repêchage de Carey Price par le Kraken de Seattle, mais son mot de la fin nous donne un peu d'espoir quant à son retour à Montréal.