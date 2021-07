LIVRES - Les suggestions lecture du 21 juillet 2021 de Chrystine Brouillet à Salut Bonjour.

Livres de vacances: 7 suggestions de Chrystine Brouillet

Chrystine Brouillet nous partage 7 suggestions de lectures de vacances. Apportez ces livres sur la route, sur la plage ou à la piscine pour vous évader complètement!

1. L’oiseau bleu d’Erzeroum

Ian Manook / Albin Michel

1915, Arexie et sa petite sœur Haïganouch échappent au massacre des Arméniens par les Turcs. Déportées dans le désert après avoir vu les pires horreurs, les petites filles auraient dû mourir. Mais elles sont sauvées par un médecin qui les offre en esclaves à sa fille. Comment survivront-elles à leur nouvelle condition et à tous les bouleversements qui agitent alors le monde?

Inspiré des récits de sa grand-mère Arexie, Ian Manook nous offre un roman exceptionnel, où la folle fureur des hommes côtoie les amitiés les plus sincères, où les personnages de l’Histoire changent le destin des plus humbles, où la poésie murmure l’espoir aux plus désespérés. Magistral! On attend le second volet de cette saga avec impatience.

2. Un pont entre nos vérités

Vania Jimenez / Druide

Clara, ses cinq sœurs et leur frère perdent leurs parents dans un accident. Après leur mort, elle découvre les carnets de Marie-Louise Chamelian qui lèvent le voile sur le passé de cette mère née en Égypte de parents arméniens et qui évoquent un mystère concernant une propriété familiale. A travers la voix de Marie-Louise qui a quitté son pays pour s’implanter au Québec avec une belle détermination et celle, vibrante, de sa fille Clara, l’auteure démontre les nombreuses difficultés de l’exil, la volonté de rester fidèle à une culture tout en en embrassant une autre et rappelle les cicatrices que peuvent laisser, même des générations plus tard, des tragédies comme celle qu’a vécue le peuple arménien. Qui sont adoucies heureusement dans ce roman par les joies de la maternité et le souvenir d’algue iodée de la mer et des bougainvilliers.

3. Cemetery Road

Greg Iles / Actes Sud

Marshall McEwen revient au Mississipi après vingt-six ans d’absence pour veiller son père mourant même si leurs rapports ont toujours été conflictuels après la mort tragique du frère de Marshall. Célèbre journaliste à Washington, Marshall dernier reprend l’affaire familiale, le Watchman, journal local et renoue bien malgré lui avec son passé. Et avec sa nature profonde : déterrer les affaires troubles... Il n’en manque pas à Bienville avec le Poker Club, repaire de pourris, qui gère cette ville comme le ferait la mafia.

Étourdissant de complexité, fascinant, envoûtant, ce roman noir expose la corruption à l’état pur, nous glace les sangs alors qu’on se dit qu’il peut y avoir plus de petites villes comme celle de Bienville, sinistre emblème de certaines politiques américaines...

4. Rendez-vous au paradis

Heine Bakkeid / Equinox

Thorkild Aske, survivant d’une tentative de meurtre, s’est fait virer de la police, est accro aux amphétamines et suicidaire. C’est pourtant cet homme que Milla Lind, une auteure à succès, demande de l’assister dans ses recherches pour son prochain roman. Torkild devine rapidement qu’elle lui ment : le roman est un prétexte, elle cherche à retrouver Olivia, sa fille disparue qu’elle a abandonnée. Mais on dirait qu’une force obscure s’oppose à cette quête et Torkild est entraîné dans une histoire bien plus complexe qu’il ne l’imaginait...

Un anti-héros qui pose les bonnes questions, une ambiance lourde de secrets, une tension grandissante et une certaine ironie font de ce rendez-vous qui vire au cauchemar un roman résolument insolite.

5. Olivia Vendetta

Hugo Meunier / Stanké

Dans les années ’90, Antoine, Charles, Sonia ont souffert durant leur adolescence de rejet, de mépris, de violence tout comme Olivia la narratrice qui a fui la ville où elle a été maltraitée pour l’Asie. Des milliers de kilomètres de distance entre son passé et sa nouvelle vie en tant que femme ne suffisent pas à la libérer des trahisons qu’elle a vécues : elle décide de revenir au Québec et de régler ses comptes...

Le roman d’Hugo Meunier devrait être lu dans toutes les écoles pour illustrer à quel point la discrimination peut causer des dommages irréparables : on accompagne Olivia, le cœur serré, dans sa quête d’une meilleure existence, mais lui est-il encore possible de rêver?

6. La révolution d’Agnès

Jean-Michel Fortier / La mèche

Gaspésie, été ’69 : un incroyable navire de guerre mouille juste à côté du célèbre rocher. Mais que fait-il là? se demandent tous les habitants de Percé. Et quel est cet équipage composé uniquement de femmes? Que veulent-elles en jetant l’ancre à cet endroit? Est-ce que Madame Sergerie, née en Russie, propriétaire d’une pension de famille pourrait deviner ce qui se passe? Ou Agnès qui a quitté Montréal alors qu’elle se destinait à une carrière littéraire?

Époustouflant d’originalité, ce roman dont le seul défaut est d’être trop court, nous fait sourire du début à la fin par les rebondissements constants, le décor si formidablement exploité et ses personnages aussi colorés que touchants, pétris d’espoir et de doute. Et de curiosité...Un régal!

7. Le serpent majuscule

Pierre Lemaître / Albin Michel

Mathilde Perrin, héroïne de la Résistance a 63 ans et s’ennuie un peu. Heureusement qu’Henri, son ancien commandant, lui confie de temps à autre des missions d’exécution. Mais depuis quelques temps, Mathilde oublie certains détails et se met en colère trop facilement. Que lui arrive-t-il? Et pourquoi a-t-elle trucidé aussi le chien de la dernière cible qu’elle a tuée? Ça sent le cafouillage...et cela attire l’attention de l’inspecteur Vassiliev...à ses risques et périls!

Une comédie policière désopilante, sans aucun temps mort qui nous fait regretter que l’auteur ait décidé de ne plus écrire de polars tant on s’amuse à découvrir cette galerie de personnages complètement déjantés!

EXCLUSIVITÉ WEB:

4 suggestions de lectures jeunesse