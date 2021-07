La designer Camille Charland Perez collabore avec Carey et Angela Price pour une transformation déco surprise

Si vous suivez Angela Price sur Instagram vous savez qu’elle a du goût pour la décoration intérieure. Ajoutez à ce talent le désir de redonner à la communauté, qu’elle partage avec son mari Carey Price, il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le couple Price a offert une transformation déco surprise à une «héroïne du quotidien» .

La bénévole du Club des petits déjeuners Heather Sim a en effet eu droit à toute une surprise alors que les Price en collaboration avec la talentueuse designer Camille Charland-Perez et Amazon Canada ont entièrement redécoré son salon, sa chambre à coucher ainsi que son boudoir.

Mené par la designer Camille Charland Perez, le projet de transformation comprend des meubles et des accessoires offerts sur Amazon.ca par des entreprises d’ici, notamment Polysleep, Nathan James, SOJA&CO et Little Bot, de même que des marques reconnues comme Samsung, Umbra et TaoTronics. Carey et Angela ont collaboré à la sélection des articles afin d’apporter leur touche personnelle pour célébrer cette héroïne du quotidien.

La designer Camille Charland-Perez explique que l’inspiration pour la transformation déco a été les valeurs familiales de la bénévole. Le but était de lui offrir confort et chaleur lorsqu’elle met les pieds chez elle après une longue journée de bénévolat avec le Club des petits déjeuners.

Voici le «avant-après» de chacune des pièces transformées :

Pour en savoir en core plus sur ce projet, voir la réaction de Heater Sim et magasiner les items utilisés pour la transformation déco, c'est ici.