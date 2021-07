SPCA de Montréal : Capitaine se cherche une nouvelle famille pour la vie

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

VOICI LA FICHE DE CAPITAINE :

Capitaine est un gentil géant de 5 ans en attente d’adoption à la SPCA de Montréal. Il s’agit d’un chien calme qui aime se balader à son rythme. En prime, il ne tire pas!

Capitaine n’a pas du tout la fibre sportive, il apprécie plutôt le calme et les activités paisibles autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il fait beau dehors? Prenez un livre et amenez Capitaine au parc ou dans la cour arrière où vous pourrez lire tranquillement à ses côtés. Il pleut? Capitaine aimera s’installer sur le divan avec vous pour regarder la télé et profiter de belles caresses.

Ce grand gaillard n’est pas toujours au repos... Il aime aussi courir après sa balle, mais il n’a pas tendance à la ramener!

Ayant quelques kilos à perdre, ce gros toutou aura besoin de séances de jeux, de marches régulières et d’une alimentation appropriée pour rester en santé.

Même s’il s’entend bien avec les chiens calmes et respectueux, il ignore généralement ses semblables au profit de la compagnie des humains! Capitaine est pourvu de très belles qualités et c’est un amour de chien.

Il s’agit toutefois d’un animal d’âge mûr qui apprécie plus que tout la tranquillité. Il rêve de vivre dans un foyer calme avec des gens qui lui permettront de faire de belles siestes et de petites promenades.

Pour adopter Capitaine

Si vous êtes intéressé par ce charmant colosse, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil de l’animal désiré se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!