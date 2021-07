TENDANCES: 4 nouvelles technologies en beauté

TENDANCES - Emilie Fournier nous partage les dernières innovations dans l'industrie de la beauté.

4 nouvelles technologies en beauté

Plusieurs nouvelles technologies sont disponibles sur le marché pour nous servir en termes de beauté.

Aujourd’hui, il est encore difficile d’accepter notre corps. La chirurgie prend de plus en plus de place et bien que chacun décide ce faire ce qu’il veut avec son corps, il y a plus de risques associés à une chirurgie qu’à ses méthodes non invasive.

C’est important de savoir quoi choisir, quelles technologies sont réellement reconnues et quelles questions poser. C’est pourquoi Emilie Fournier a décidé de poser des questions sur les technologies actuellement disponibles sur le marché. Non pas dans l’idée de vous les vendre, mais dans l’idée de vous orienter vers les bonnes choses. elle nous présente 4 nouvelles tendances beauté non-invasives pour différentes utilisations.

1. Le Venus Freeze

Le Venus Freeze appartient à la gamme de remodelage corporel. Quand on vieillit, le coprs produit moins de collagène et stocke davantage les graisses ce qui finit par créer les rides et le relâchement cutané.

Le Venus Freeze utilise des radios fréquences et des champs électromagnétiques pulsés pour produire une chaleur uniforme sur la peau. On se rend jusqu’à 40 degré C.

Avec l’embout on traite la région désirée, un peu comme un pinceau sur une toile, votre esthéticienne bouge constamment l’embout sur la zone en question après avoir mis un gel protecteur à base de silicone sur la peau pour favoriser le glissement doux de l’appareil sur la peau. Elle va aussi nettoyer la zone traitée. Ça peut être un peu inconfortable, selon la tolérance de chacun. Par contre, on peut demander à l’esthéticienne de descendre un peu la température pour être plus confortable et alors, c’est comme un petit massage chaud.

Effets secondaires?

La peau plus rouge pendant de 2 heures à 1 journée? On peut vaquer à ses occupations immédiatement après.

Ce que ça fait?

Ça stimule la production de collagène, ce qui fait que la peau devient repulpée.

On peut faire le traitement pour un événement spécial question d’avoir un petit coup d’éclat. Pour voir une vraie différence, il faut les faire en cure. Donc, 6 à 8 traitements par zone. Après votre traitement, les résultats continueront de s’améliorer pendant une période allant de 3 à 4 mois. On recommande donc un entretien mensuel ou saisonnier.

2. Endermologie – LPG

Cellulite, rétention d’eau, jambes lourdes, perte de tonicité... L'endermologie pourrait vous plaire.

C’est l’équivalent d’un massage de type drainage lymphatique et du palper-rouler. C’est 100% naturel, puisque le but de cette machine, c’est de relancer l’activité cellulaire endormie au cœur de notre peau. En gros, on réveille ce qui était en dormance pour que notre corps reprenne ses bonnes habitudes. La stimulation mécanique va relancer le processus de réveil sans douleur.

Important de chercher la technologie Endermologie LPG certifiée. Plusieurs appareils tentent d’imiter celui-là, sans pour autant être aussi efficace et on va vous charger le même prix. L’embout de la machine qui envoie des signaux à nos cellules pour leur dire de s’activer. C’est une technologie brevetée.

On traite quelle partie du corps?

Plusieurs, même le visage. Il y a des embouts pour chaque région.

Comment ça marche?

On enfile une combinaison qui ressemble à un grand bas de nylon. On se couche sur ce qui ressemble à un table à massage. On vous met l’applicateur sur la zone traitée et c’est un peu comme si on passait l’aspirateur sur vous! Sensation de massage et d’une léger tiraillement.

À savoir?

C’est certain que quand on parle de déstocker, ça veut dire qu’on pousse le corps à se réveiller pour éliminer les toxines. Après un traitement, vous allez donc vouloir boire beaucoup d’eau pour éliminer le tout. On suggère évidemment de bouger aussi pour aider tout ça : marche ou course à pied.

Aussi, il y a 4 grades sur la machine. Assurez-vous de commencer au plus bas et d’y aller tranquillement. Il ne faut pas être pressé et faire les choses de la bonne façon. Un départ trop rapide à une intensité trop forte pourrait vous faire des bleus ou vous blesser. Il se peut aussi que selon votre niveau de cellulite par exemple, ce soit plus «endurci» donc, vous aurez besoin de plus de séances. La consultation avant le début des traitements est importante pour vous donner l’heure juste sur ce qui sera nécessaire de faire avant de voir des résultats. Les consultations sont souvent gratuites.

Prix ?

Environ 150$ par traitement. Souvent vendus en cure parce que ça prend plusieurs séances, généralement, au moins 8 pour voir des résultats.

3. La Mésothérapie virtuelle

Pour vous aider oui avec les rides et ridules, mais surtout les cicatrices et les taches pigmentaires. Une combinaison de micro-aiguilles et d’ondes ultra-soniques pour vous donner un maximum de résultat avec le moins de temps d’arrêt possible.

Une technicienne fera des mini poncturassions avec les micro aiguilles. C'est déplaisant, mais pas douloureux. Ça va ainsi forcer la peau à se régénérer au niveau cellulaire. On va ensuite en profiter pour appliquer des sérums ultra concentrés et performants car ainsi, les produits vont pouvoir se rendre à la couche la plus profonde de la peau avec l’aide des ondes ultrasoniques.

À savoir

Il faut vraiment faire une consultation avant de faire ce soin pour bien établir le plan de match. Vous allez être rouge pendant un bon 24 heures et il est déconseillé de vous maquiller après celui-ci pour éviter l’inflammation et l'irritation.

Aussi bon pour les hommes que les femmes.

4. Le Emsculpt

La technologie la plus récente pour développer les muscles et brûles les graisses.

Souvent utilisé pour la Diastasis, les muscles abdominaux qui se séparent souvent après une grossesse. C’est la première technologie sans chirurgie qui permet d’aider à ce niveau.

Comment ça marche?

On vous met un applicateur spécial sur la zone traitée. Oui le ventre, mais ça pourrait être les bras ou les fesses. Emsculpt va donner des vibrations par des contractions musculaires et provoquer essentiellement 20 000 contractions musculaires en 30 minutes.

On doit habituellement faire 4 séances sur 2 semaines, soit 2 par semaine par zone traitée. On peut voir des améliorations dès le 1er traitement, mais ça se concrétise 2 à 4 semaines après le dernier traitement.

À savoir avant le traitement

L’aspect définition du muscle va durer jusqu’à 6 mois. On peut ressentir une forme de courbature. C’est vraiment de la provocation de contraction musculaire. Ça aide à tonifier le corps. On recommande un traitement tous les 4 mois. C’est dispendieux, on parle de milliers de dollars. Le Emsculpt est déconseillé à ceux qui ont des plaques de métal à l’intérieur du corps, un stérilet, un pace maker, etc.

En conclusion...

N’oubliez pas de bien vous renseigner avant un traitement. Prenez des références, allez sur place, parlez avec les techniciennes en clinique, informez-vous sur le soin que vous voulez prendre avant d’investir de grosses sommes, le nombre de traitements, les résultats, la durée de l’effet du traitement, ça vous garantira une paix d’esprit et de meilleurs résultats!