3 vins de vacanciers

1- Un blanc hyper estival exclusivement fait de sauvignon blanc

Touraine 2020

Pointe d'Agrumes - Complices de Loire

Loire - France

Code : 12260002

Prix : 18,30 $

Disponibilités : 85 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des crevettes fraiches, une salade du jardin, des poissons à chair blanche...

Personne ne tassera du revers de la main ce joli et fort réussi sauvignon ligérien! C'est un blanc au charme immédiat qui offre de séduisants parfums floraux, mais également des notes d'agrumes et de pomme verte. Sans posséder la tension, le mordant, l'éclat ou la droiture d'un grand Sancerre, le produit est franchement impeccable pour seulement 18 huards. Je vous recommande de consommer la bouteille au courant des 18 à 24 prochains mois pour bien en profiter.

2- Un pinot allemand frais, léger et bien agréable

Pinot Noir 2020

J. Bäumer - Ress Family

Rhein - Allemagne

Code : 12898022

Prix : 19 $

Disponibilités : 100 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de betteraves et de feta, des côtelettes de porc sauce canneberge...

Le pinot noir, c'est le cépage rouge le plus planté de ce magnifique pays d'Europe qu'est l'Allemagne. Tout comme en Bourgogne, certaines cuvées faites de cette noble variété de raisin seront aptes à vous offrir de grandes émotions en dégustation. Celui que je salue ici est bien plaisant et sans grande promesse pour moins de 20 dollars. Juteux, glissant, peu tannique, facile... La fraîcheur et une jolie sève en bouche sont au rendez-vous. Ne l'oubliez pas plus de 2 ans dans votre réserve pour éviter les déceptions à son ouverture.

3- Un rouge sudiste et bien fourni qui jouera le héros avec les grillades BBQ

Priorat 2019

La Garnatxa Fosca - Proyecto Garnachas - Vintae

Catalogne - Espagne

Code : 13694427

Prix : 20,70 $

Disponibilités : 55 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une entrecôte de boeuf sauce au poivre, une bavette de bison, une pièce de filet mignon de gros gibier à poil...

Ce 100 % grenache est une véritable petite «bomba ibérique»! On sent et on goûte un rouge fait de raisins qui ont pleinement profité du chaud et abondant soleil catalan. C'est mûr, généreux, fourni, profond et de bonne mouture. Disons qu'il ne faudrait peut-être pas le servir avec des sushis ou des fruits de mer... Sans tomber dans la surconcentration, le produit est tout d'un bloc et il effectuera d'harmonieuses unions avec des viandes grillées sur votre barbecue. Les plus patients pourront le laisser à l'horizontale encore 4 ou 5 bonnes années.