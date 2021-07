ENTREVUE

André-Philippe Gagnon présente un nouveau spectacle

André-Philippe Gagnon effectue son grand retour sur scène avec Monsieur tout le monde, un tout nouveau spectacle, qui se veut plus intime et personnel. Il imite 85 voix dans ce spectacle, où il dévoilera un répertoire de nouvelles imitations, dont Vincent Vallières, Patrice Michaud et Hubert Lenoir, mais également de ses classiques comme Mario Pelchat, Marc Hervieux, Mick Jagger et Frank Sinatra. On en parle davantage avec lui.