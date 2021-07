MIEUX-ÊTRE: le pouvoir de la respiration

MIEUX-ÊTRE - Geneviève Guérard nous parle des bienfaits d'une bonne respiration avec Denis Fortier, physiothérapeute et auteur de «Vas prendre l'air».

Le pouvoir de la respiration

On pourrait croire que, puisque la respiration est un automatisme, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Mais on sait maintenant que de pratiquer une respiration contrôlée, même pour une courte durée dans la journée, peut apporter d’énormes bénéfices à notre santé globale et à notre bien-être. Geneviève Guérard a rencontré Denis Fortier, physiothérapeute et auteur de «Vas prendre l'air», pour nous parler de l'importance de bien respirer. Ils nous partagent des techniques simples pour tirer des bénéfices de notre respiration.