DIVERTISSEMENT - Sabrina Cournoyer a rencontré les Maîtres de Révolution et l'égérie Sarah-Jeanne Labrosse, qui nous en dévoilent un peu plus sur la nouvelle saison.

RÉVOLUTION: Les Maîtres nous en dévoilent plus sur la nouvelle saison

Sabrina Cournoyer a rencontré Jean-Marc Généreux, Les Twins Larry et Laurent Bourgeois et Lydia Bouchard, les Maîtres de Révolution, ainsi que l'égérie Sarah-Jeanne Labrosse, afin de mettre la table pour la troisième saison, présentement en tournage. Ils nous en dévoilent plus sur ce qui est à venir et, selon eux, le calibre de la compétition sera très élevé! On apprend également qu'il y aura une nouveauté pour la saison 3: un bouton permettant aux Maîtres de faire des sauvetages en deuxième ronde. Nous avons déjà hâte de découvrir le tout!

Voyez la nouvelle saison de Révolution dès le 19 septembre, à TVA