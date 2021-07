10 projets brico à faire cet été

Il est à la fois amusant et gratifiant de réaliser soi-même des éléments de son décor. Voici des bricolages sur le thème des fleurs et des plantes pour occuper les jours de pluie et ajouter une touche personnelle à son intérieur.

1. Bouquet en carton

Living4Media

Le découpage est une technique vraiment accessible qui donne de superbes résultats lorsqu’on y met le temps qu’il faut. C’est une activité quasi thérapeutique! On trace les motifs sur des cartons de différentes couleurs, puis on les découpe patiemment à l’aide de ciseaux fins. Pour créer un effet 3D, on superpose les formes découpées et on ne les colle que partiellement. On fait aussi en sorte qu’une ou deux d’entre elles débordent du cadre. Le cerceau à broder est parfait pour accueillir la composition; il suffit d’y fixer un fond en carton.

2. Délicate couronne

Une couronne de fleurs apporte une touche de poésie qui sied bien à un décor bohème. Pour la réaliser, on peut utiliser les fleurs et les brindilles de son choix: séchées, artificielles ou même fraîches pour une déco éphémère. On les attache à un cerceau à broder avec du fil de fleuriste et un pistolet à colle. Il ne reste plus qu’à suspendre l’anneau avec un bout de ruban en dentelle.

3. Mandala de pétales

Living4Media

Une belle façon de conserver et de mettre en valeur quelques fleurs de notre jardin! On cueille des fleurs de différents formats et couleurs, puis on les place bien à plat dans un gros livre. On le referme et on attend quelques semaines. Pour former le cadre, on fixe solidement une feuille de papier vélin dans un cerceau à broder, puis on coupe l’excédent.

À l’aide d’une pince à épiler, on place joliment les pétales ou les fleurs entières sur le papier avant de les coller avec de la colle liquide appliquée au moyen d’un pinceau. Pour faire ressortir toute la beauté de l’œuvre florale, on la suspend devant une fenêtre.

4. Dans le sac

Living4Media

Pour fabriquer des cache-pots mignons et pas chers, on recycle nos sacs en papier brun. On les pose à plat sur une surface de travail, puis on y peint les motifs de son choix. On peut aussi utiliser un tampon encreur. On laisse sécher, on déplie les sacs et on les froisse un peu. Pour plus d’originalité, on les agrémente d’un motif de coupe (zigzag, festons, etc.).

5. Jolie guirlande

Living4Media

Suspendus à une ficelle ou à un ruban, des rameaux de végétaux variés contribueront à créer une atmosphère romantique, surtout si on agrémente le tout d’un jeu de lumières à DEL. Pour que la guirlande dure longtemps, il est préférable de choisir des petites branches de conifères, car elles sèchent bien sans trop perdre d’aiguilles.

6. Branche artistique

Living4Media

Un brico tout simple, mais du plus bel effet! On peint une branche trouvée au sol avec de la peinture acrylique au fini mat, puis on la dépose dans un vase en verre transparent. Le résultat sera encore plus intéressant si on laisse une portion de la branche au naturel. Pour une démarcation impeccable, on utilise du ruban-cache.

7. Cocktails festifs

Living4Media

Une décoration de verres sympathique pour une réception ou une fête d’anniversaire: avec du fil de fleuriste en métal vert, on fixe des fleurs à des pailles en carton colorées. Si on opte pour des fleurs fraîches, on réalise ce bricolage juste avant l’arrivée des invités.

8. Jardinière maison

Gap Interiors

Réaliser une jardinière étagée avec des tablettes en bois est assez simple. On prend minutieusement nos mesures, puis avec une scie-cloche réglée au diamètre de nos pots, on perce dans chaque planche les ouvertures où ils seront insérés.

À l’aide d’une perceuse, on fait ensuite un trou aux quatre coins de chaque planche. On y enfile une corde que l’on attache solidement sous chaque tablette en faisant des nœuds doubles (sans oublier de s’assurer au préalable que les tablettes sont bien droites). Au moyen d’un briquet, on brûle légèrement les bouts des cordes afin qu’ils ne s’effilochent pas.

9. Cactus en pot

Living4Media

Pour fabriquer ce cactus en pot décoratif, on dessine deux formes distinctes sur une feuille de liège (les gabarits ci-dessus peuvent nous inspirer), puis on les découpe à l’aide d’un couteau de précision (X-ACTO). Pour pouvoir emboîter les deux formes, on y découpe de minces fentes, comme sur la photo. On peint ensuite les bordures de la couleur de son choix, puis on dépose le cactus dans un pot qu’on garnit de cailloux.

Living4Media

10. Oeuvre textile

Stocksy

Si la patatogravure – oui, oui, le mot existe! – est habituellement associée aux enfants, il ne faut pas bouder son plaisir! Pour réaliser ce type de brico, on utilise de l’encre pour textile, des pommes de terre fermes et un bon couteau de petit format (ou un outil de sculpteur).

On retire le dessus des pommes de terre, puis on éponge le surplus d’eau des parties restantes avant d’y dessiner les motifs désirés. On sculpte ceux-ci, pour ensuite les peindre au pinceau et les appliquer sur la surface à décorer, comme une nappe, un coussin, un pan de rideau.