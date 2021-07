ENTREVUE: Alexandre Da Costa nous parle du Festival Stradivaria

ENTREVUE - Le violoniste et chef d'orchestre Alexandre Da Costa nous parle de la 23e édition du Festival Stradivaria.

Alexandre Da Costa nous parle du Festival Stradivaria

Cette année marque le 23e édition du Festival Stradivaria, qui a comme mission de démocratiser la musique classique et de donner accès à cette musique au plus grand nombre possible. Tout en gardant un ADN classique, Alexandre Da Costa, directeur artistique du festival, propose une programmation diversifiée qui mélange différents styles musicaux, tout en offrant du répertoire accessible à tous! Les concerts sont présentés dans de belles églises pittoresques, dans de grandes salles de spectacles ou encore en plein air dans des lieux enchanteurs.

Le Festival Stradivaria offre des concerts gratuits des 14, 27 et 28 août prochains. Alexandre Da Costa invite Kim Richardson, Qw4rtz et Kaïn à se produire pour trois soirées inédites qui raviront assurément les spectateurs! On en parle davantage avec lui.