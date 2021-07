Si on s'aimait : voici les 4 participants de la nouvelle saison

Cet automne, ce ne sont pas trois, mais bien quatre candidats qui se présenteront tour à tour sur la chaise de Louise Sigouin.

La troisième saison de Si on s'aimait, qui sera présentée dès le 13 septembre à TVA, promet d'être aussi savoureuse que les précédentes. Toujours accompagnés par la sexologue Louise Sigouin, quatre célibataires feront leur apparition dans l'émission.

La spécialiste relationnelle les aidera à mieux comprendre leur réalité, en se basant sur les cinq dualités relationnelles, soit dépendant ou codépendant, fusionnel ou solitaire, rationnel ou émotion, actif ou rêveur, lent ou vite.

Le duo composé d'Émilie Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge sera aussi de retour pour cette troisième saison. Avec nous, ils suivront le parcours des quatre célibataires... prêts à tout pour trouver l'amour!

Vous êtes curieux? Voici enfin les 4 participants de Si on s'aimait.

DOMINIC

Dominic a 33 ans, vit Montréal, travaille dans le domaine de la construction et étudie en photographie. À la fois empreint d’une belle douceur et débordant d’énergie, il bouge beaucoup et est très versatile dans ses intérêts. Il désire ardemment fonder une famille, mais il vit avec un lourd bagage lié à son enfance et à son passé amoureux.

MARIE-DENISE

Coiffeuse semi-retraitée, Marie-Denise a 62 ans et habite à Saint-Sauveur à la recherche de fantaisie dans sa vie, cette femme colorée et grande adepte de golf souhaiterait trouver quelqu’un qui partage sa passion pour ce sport. Habitant seule depuis de nombreuses années, elle a le contrôle complet sur son agenda. L’homme qu’elle rencontrera devra donc arriver tout en douceur dans son univers de solitaire.

STÉFANIE

À 41 ans, Stéfanie est infirmière à Montréal. Femme attachante et spontanée, elle souhaite s’investir en relation, mais ne laisse que peu d’espace dans sa vie pour la romance. Sa dernière relation remonte à plus de 10 ans et elle confie avoir de la difficulté à s’engager plus loin qu’un 3e rendez-vous. Son défi : fréquenter un homme durant 11 semaines!

FRANÇOIS

François, 57 ans, travaille comme préposé aux édifices pour une compagnie de construction et vit à Delson. Dégageant simplicité et authenticité, il rêve de partager ses 1001 passions avec quelqu’un. Son rôle de père et de grand-père occupe une grande place dans sa vie, et ses enfants souhaitent qu’il rencontre une femme avec qui il pourra profiter de la vie!

Si on s'aimait sera présenté du lundi au jeudi, à 19h30, sur les ondes de TVA. Voici les premières images de Si on s'aimait.