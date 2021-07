ENTREVUE

Guylaine Tremblay anime L’histoire de mon théâtre

Guylaine Tremblay anime L’histoire de mon théâtre, une série de 4 rencontres pour souligner l’immense héritage théâtral de grands créateurs d'ici. Guylaine y rencontre Michel Tremblay, Marie Laberge, Michel Marc Bouchard ainsi que le tandem Claude Meunier et Louis Saia. Ensemble, ils échangent sur les thèmes et les pièces importantes de leur répertoire et du contexte social et politique de l’époque.

Des interprètes (Anne-Marie Cadieux, Nathalie Mallette, Henri Chassé et Isabelle Drainville) vont aussi jouer six extraits lors de la première soirée consacrée à Michel Tremblay. Ces rencontres auront lieu du 31 juillet au 3 août, à 19 h, au Théâtre Jean-Duceppe. et disponibles en webdiffusion du 28 au 31 octobre.

On en parle davantage avec Guylaine et on aborde aussi ses autres projets à venir.