3 bonnes cuvées pour les plaisirs d'été

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc sicilien à prix modeste qui sera impeccable à l'apéro mais également avec les entrées froides sur la terrasse !

Sicilia 2020

Angimbé - Cusumano

Sicile - Italie

Code :11097101

Prix : 14,05 $

Disponibilité : + de 500 bouteilles en ligne et 230 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des sardines grillées, des fromages à pâte molle, un assortiment de noix, etc.

On retrouve ici de l'inzolia ainsi que du chardonnay dans ce très recommandable assemblage italien. Rien à vous décrocher la mâchoire ou vous faire effectuer une génuflexion, mais le produit est bon et sans aucun vice pour un petit 14 $. Il pourra autant être servi lors de l'apéritif au 5 à 7, qu'en début de repas sur des produits à base de poisson, de fruits de mer mais également sur de nombreux fromages d'ici. Il est simple, efficace et vachement honnête pour son rang. Je vous recommande de le boire dès maintenant ou lors de 2 années suivant son achat.

2. Un vin orange pour les après-midis au chalet ou au camping !

Pinot Grigio 2019

Ilramato - Scarbolo

Frioul-Vénétie-Julienne - Italie

Code : 14467891

Prix : 24,50 $

Disponibilité : 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : des mets indiens ou asiatiques. Poulet, gingembre, crevette, riz pilaf, sauté de légumes, etc.

Voici un autre vin de macération (vin orange) qui saura vous éblouir et vous déstabiliser les papilles ! Nous sommes sur un produit du nord de l'Italie qui est exclusivement fait de pinot gris. Notes d'épices, de marmelade, d'agrumes confites... Le gustatif est sphérique, enveloppant et de très bon volume. Surprenez la famille et les amis en leur servant un verre de cette différente et pour le moins déroutante cuvée italienne ! Vous pourriez attendre la bouteille encore 2-3 bonnes années si vous avez de bonnes conditions de conservation.

3. Un rouge idéal pour les grillades barbecue ou les fins de soirées en bordure du feu de camp!

Lirac 2018

Château Mont-Redon

Rhône - France

Code : 11293970

Prix : 25,25 $

Disponibilité : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des pièces de viandes marinées aux herbes de Provence.

Cette incontournable cuvée rhodanienne est selon moi, un des meilleurs choix de rouge à 25 $ qui est disponible sur les tablettes. On craque pour ses envoûtants parfums épicés ainsi que pour ses notes de lavande, de feuille de laurier, de thym et de romarin. Et que dire de la bouche qui est juteuse et débordante de fruit. Certains Châteauneuf-du-Pape coûtant 10-15 $ de plus la bouteille ne nous offre pas autant de plaisir et de satisfaction en dégustation. Aucun problème à le laisser encore 5-6 ans couché en cave.